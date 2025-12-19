Porsche восстановила культовый Carrera GT до "нуля": фото

Самое интересное - владелец, коллекционер из Пуэрто-Рико Виктор Гомес, не планирует прятать суперкар в коллекции. Наоборот, он намерен регулярно ездить на нем, поэтому Porsche защитила индивидуальное лакокрасочное покрытие прозрачной защитной пленкой, рассказывает Carscoops.

Кузов Carrera GT теперь окрашен в оттенок Indian Red с белыми полосами и номером 23 - ливрея выполнена вручную. Визуальный образ дополняют матово-черные карбоновые элементы: крышка двигателя, секции крыши, зеркала, стойки и диффузор. Оригинальные диски остались, но получили черное покрытие, которое подчеркивает гоночный стиль.

Интерьер: красная алькантара и детали ручной работы

Салон полностью переделали: панели дверей, торпедо, потолок, центральная консоль и даже крышка переднего отсека отделаны красной алькантарой. Руль также выполнен в тон, а интерьер дополняют матовые карбоновые вставки и прочная негорючая ткань - такая же, как у 918 Spyder.

“Новая жизнь” V10

Реставрация не ограничилась косметикой. Carrera GT полностью разобрали, перекрасили углепластиковые панели и отремонтировали 5,7-литровый атмосферный V10. Хотя Porsche не называет первоначальный пробег, сегодня это фактически “новый” автомобиль - с нулем на одометре. Гомес отметил, что команда Porsche выполнила работу с “фанатичным вниманием к деталям” - настолько, что результат соответствует его персональному видению идеального Carrera GT.

Последний “аналоговый” суперкар эпохи

Carrera GT, производство которой продолжалось с 2003 по 2006 год, считается одним из последних по-настоящему “чистых” суперкаров: карбоновый монокок, 603 л.с., шестиступенчатая “механика”, никаких электронных предохранителей и максимальная скорость более 330 км/ч.

Его преемник - гибридный 918 Spyder, символизировал новую эру, а будущий Mission X до сих пор остается под вопросом из-за ограниченного спроса на полностью электрические суперкары. Восстановленный Carrera GT не станет музейной реликвией, поскольку возвращается туда, где ему и место: на дороги. Это редкий случай, когда легенду не консервируют, а позволяют ей снова жить.