Porsche дополняет модельный ряд 911 новым спорткаром Carrera T облегченной конструкции. Буква "T" расшифровывается как "Touring" ("Туристический") и определяет модели с особым стилем управления благодаря спортивному оборудованию.

В стандартной комплектации 911 T оснащен 7-ступенчатой механической коробкой передач. В то же время доступна и 8-ступенчатая трансмиссия PDK. Задние сиденья у спорткара отсутствуют, а адаптивная пневмоподвеска с системой амортизации (PASM) занижена на 10 мм. Благодаря этому, новый 911 Carrera T воплощает захватывающий опыт вождения: сторонники классического стиля управления не только почувствуют это на извилистых дорогах, но и услышат – отныне звук 6-цилиндрового оппозитного двигателя еще более впечатляющий.

Также интересно Классический Porsche 911 с электромотором продали за огромные деньги

Адаптивная подвеска и пакет Sport Chrono

В семье 911 новый спорткар занимает место между Carrera и Carrera S. Carrera T имеет битурбированный двигатель мощностью 385 л.с. с крутящим моментом 450 Нм. Ускорение от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 291 км/ч. От Carrera S спорткар позаимствовал стандартное оборудование и механическую коробку передач, дополненные системой векторизации крутящего момента Porsche Torque Vectoring (PTV) с механической блокировкой заднего дифференциала. Новый 911 Carrera T оснащен стандартным пакетом Sport Chrono, адаптивной пневматической подвеской с системой амортизации (PASM), заниженной на 10 мм, и отдельными функциями, доступными только в Carrera T. Это все – в сочетании с двигателем мощностью в 385 л.с., который опционально доступен для 911 Carrera S. Специально для Carrera T дополнительно можно заказать рулевое управление задней оси, что также обычно резервируется для моделей от Carrera S и выше.

Специфическое оснащение для Carrera T включает: 20- и 21-дюймовые колеса Titanium Grey Carrera S размером 245/35 спереди и 305/30 сзади, а также спортивный руль GT. В стандартной комплектации автомобиль имеет спортивную выхлопную систему и 4-сторонние электрические сиденья Plus. Весом всего 1470 кг с механической трансмиссией, 911 Carrera T является самым легким автомобилем модельного ряда 911 с начальным двигателем. Спорткар на 35 кг легче, чем 911 Carrera со стандартной 8-ступенчатой коробкой передач PDK. В то же время для 911 Carrera механическая коробка передач больше не будет доступна. Само же снижение веса достигается не только благодаря отсутствующим задним сиденьям и уменьшенной шумоизоляции кузова, но и легкому стеклу и батарее.

Wolf Oil Corporation имеет собственную команду исследований и разработок, лаборатории и производство смазочных материалов для автомобилей в Бельгии. Поэтому все процессы изготовления масел проходят постоянный контроль и сертифицированы по стандартам ISO. Это исключает возможность подделок и появления в продаже некачественной продукции во всех странах, где представлен бренд Wolf.

Концепция туристического автомобиля

Буква “T” (от “Touring” – “Туристический”) символизирует уникальный формат динамичного вождения Porsche с 1968 года: первый 911 T был доступен до 1973 года, а уже в 2017 году Porsche возродил 911 для классического вождения, дополнив модельный ряд 911 Carrera T. С тех пор концепция упрощенной, но исключительно спортивной конструкции автомобиля успешно интегрирована в модельные ряды Porsche: 718 Cayman T, 718 Boxster T и Macan T.

Эксклюзивные акценты дизайна

Детали экстерьера в цвете Dark Grey выделяют 911 Carrera T среди других в модельном ряду. В эксклюзивном контрастном цвете Agate Grey выполнены верхние и нижние накладки на наружных зеркалах, логотип сзади и на дверях авто, а также молдинги задней решетки. Ветровое стекло имеет серый оттенок, а выхлопные трубы спортивной выхлопной системы – глянцевый черный цвет. Это добавляет 911 Carrera T еще более динамичный вид.

Интерьер автомобиля подчеркивает его спортивный характер. Стандартные адаптивные спортивные сиденья Plus регулируются по 4 направлениям. Салон спорткара имеет черный матовый цвет и декоративные вставки с блеском. Владельцы, которые стремятся к еще большей выразительности, могут выбрать опциональный пакет интерьера Carrera T: дополнительные ремни безопасности контрастных цветов Slate Grey или Lizard Green, декоративные швы и вставки на сиденьях, рельефное тиснение логотипа 911 на подголовниках. Коврики с логотипом и швами в контрастных цветах Lizard Green и Slate Gray доступны как дополнительная опция.

Палитра цветов

911 Carrera T предлагает опциональные адаптивные сиденья Plus, а также еще более спортивные и чрезвычайно легкие ковшеобразные сиденья с отделкой в Race Tex. Кожаный пакет отделки салона также опционно доступен для Carrera T. Подлокотники на панелях дверей и центральной консоли изготовлены из кожи, как и верхняя часть панели приборов и панель дверей.

Новый 911 Carrera T доступен в однотонных цветах на выбор: Black, White, Guards Red и Racing Yellow. Спорткар имеет четыре металлических варианта отделки: Deep Black, Gentian Blue, Ice Gray и GT Silver. Также доступны специальные цвета: Chalk, Ruby Star Neo, Carmine Red, Shark Blue и Python Green. Будущие владельцы 911 Carrera T могут воспользоваться программой Paint to Sample. А это – более 110 доступных цветов на выбор.

Доступен для заказа

Стоимость 911 Carrera T в дилерской сети Porsche в Украине начинается от 5 046 780 гривен с НДС.