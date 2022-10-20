Porsche доповнює модельний ряд 911 новим спорткаром Carrera T полегшеної конструкції. Літера «T» розшифровується як «Touring» («Туристичний») і визначає моделі з особливим стилем керування завдяки спортивному обладнанню.

У стандартній комплектації 911 T оснащений 7-ступінчастою механічною коробкою передач. Водночас доступна і 8-ступінчаста трансмісія PDK. Задні сидіння спорткару відсутні, а адаптивна пневмопідвіска з системою амортизації (PASM) занижена на 10 мм. Завдяки цьому, новий 911 Carrera T втілює захоплюючий досвід водіння: прихильники класичного стилю керування не лише відчують це на звивистих дорогах, а й почують – відтепер звук 6-циліндрового оппозитного двигуна ще більш вражаючий.

Також цікаво класичний Porsche 911 з електромотором продали за шалені гроші

Адаптивна підвіска і пакет Sport Chrono

У родині 911 новий спорткар посідає місце між Carrera та Carrera S. Carrera T має бітурбований двигун потужністю 385 к.с. із крутним моментом 450 Нм. Прискорення – від 0 до 100 км/год за 4,5 секунди, а максимальна швидкість становить 291 км/год. Від Carrera S спорткар запозичив стандартне обладнання та механічну коробку передач, що доповнені системою векторизації крутного моменту Porsche Torque Vectoring (PTV) з механічним блокуванням заднього диференціала. Новий 911 Carrera T оснащено стандартним пакетом Sport Chrono, адаптивною пневматичною підвіскою з системою амортизації (PASM), заниженою на 10 мм, та окремими функціями, доступними лише у Carrera T. Це все – у поєднанні з двигуном потужністю у 385 к.с., що опціонально доступний для 911 Carrera S. Спеціально для Carrera T додатково можна замовити рульове керування задньої осі, що також зазвичай резервується для моделей від Carrera S і вище.

Специфічне оснащення для Carrera T включає: 20- та 21-дюймові колеса Titanium Grey Carrera S розміром 245/35 спереду та 305/30 ззаду, а також спортивне кермо GT. У стандартній комплектації автомобіль має спортивну вихлопну систему та 4-сторонні електричні сидіння Plus. Вагою лише 1470 кг із механічною трансмісією, 911 Carrera T є найлегшим автомобілем модельного ряду 911 із початковим двигуном . Спорткар на 35 кг легший, ніж 911 Carrera зі стандартною 8-ступінчастою коробкою передач PDK. Водночас для 911 Carrera механічна коробка передач більше не буде доступною. Саме ж зниження ваги досягається не лише завдяки відсутнім заднім сидінням і зменшеній шумоізоляції кузова, а й легкому склу та батареї.

Wolf Oil Corporation має власну команду досліджень і розробок, лабораторії та виробництво мастильних матеріалів для автомобілів у Бельгії. Тому всі процеси виготовлення олив проходять постійний контроль і сертифіковані за стандартами ISO. Це виключає можливість підробок та появи у продажу неякісної продукції у всіх країнах, де представлений бренд Wolf.

Концепція туристичного автомобіля

Літера «T» (від «Touring» – «Туристичний») символізує унікальний формат динамічного водіння Porsche з 1968 року: перший 911 T був доступний до 1973 року, а вже 2017 року Porsche відродив 911 для класичного водіння, доповнивши модельний ряд 911 Carrera T. Відтоді концепція спрощеної, але винятково спортивної конструкції автомобіля успішно інтегрована в модельні ряди Porsche: 718 Cayman T, 718 Boxster T і Macan T.

Ексклюзивні акценти дизайну

Деталі екстер’єру у кольорі Dark Grey вирізняють 911 Carrera T з-поміж інших у модельному ряді. В ексклюзивному контрастному кольорі Agate Grey виконані верхні та нижні накладки на зовнішніх дзеркалах, логотип ззаду та на дверях авто, а також молдинги задньої решітки. Вітрове скло має сірий відтінок, а вихлопні труби спортивної вихлопної системи – глянцевий чорний колір. Це додає 911 Carrera T ще більш динамічного вигляду.

Інтер’єр автомобіля підкреслює його спортивний характер. Стандартні адаптивні спортивні сидіння Plus регулюються за 4 напрямками. Салон спорткару має чорний матовий колір та декоративні вставки із блиском. Власники, які прагнуть ще більшої виразності, можуть обрати опціональний пакет інтер’єру Carrera T: додаткові ремені безпеки контрастних кольорів Slate Grey або Lizard Green, декоративні шви та вставки на сидіннях, рельєфне тиснення логотипу 911 на підголівниках. Килимки із логотипом і швами в контрастних кольорах Lizard Green і Slate Gray доступні як додаткова опція.

Палітра кольорів

911 Carrera T пропонує опціональні адаптивні сидіння Plus, а також ще більш спортивні та надзвичайно легкі ковшеподібні сидіння з оздобленням у Race Tex. Шкіряний пакет оздоблення салону також опційно доступний для Carrera T. Підлокітники на панелях дверей і центральній консолі виготовлені зі шкіри, як і верхня частина панелі приладів та панель дверей.

Новий 911 Carrera T доступний в однотонних кольорах на вибір: Black, White, Guards Red і Racing Yellow. Спорткар має чотири металеві варіанти оздоблення: Deep Black, Gentian Blue, Ice Gray і GT Silver. Також доступні спеціальні кольори: Chalk, Ruby Star Neo, Carmine Red, Shark Blue і Python Green. Майбутні власники 911 Carrera T можуть скористатися програмою Paint to Sample. А це – понад 110 доступних кольорів на вибір.

Доступний для замовлення

Вартість 911 Carrera T у дилерській мережі Porsche в Україні починається від 5 046 780 гривень з ПДВ.