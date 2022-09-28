Модель будет больше Cayenne и станет «очень спортивной интерпретацией внедорожника».

Porsche работает над новым флагманским электрическим внедорожником, ориентированным на рынок США.

Компания Porsche шокировала своих поклонников в 2002 году, когда представила на рынке первое поколение Cayenne. Критика была жесткой, но успех на рынке не вызывал никаких сомнений. Вскоре модель с именем Cayenne зарабатывала больше денег, чем культовый 911. Хотя электрический Porsche Taycan не всколыхнул воду, как Cayenne, он также превзошел продажи 911, его успех превзошел даже самые смелые ожидания Porsche. Сейчас Porsche работает над тем, чтобы соединить оба успешных автомобиля с будущим электрическим внедорожником под кодовым названием K1.

Кстати Владелец новенького Porsche ездит на нем на фронте

Правда, слухи о новом трехрядном внедорожнике появились еще год назад, после того, как американским дилерам представили эскизный проект будущей модели. Новый флагманский электромобиль будет «новым стилем автомобиля, частично седаном, частично кроссовером» с плоской задней частью, не похожим на Macan и Cayenne.

Что касается дизайна интерьера K1, то он может походить на концепт Porsche Vision Renndienst. Однако не ждите такого же центрального положения за рулем.

Концепт Porsche Vision Renndienst