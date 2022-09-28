Модель буде більше Cayenne і стане «дуже спортивною інтерпретацією позашляховика».

Porsche працює над новим флагманським електричним позашляховиком, орієнтованим на ринок США.

Компанія Porsche шокувала своїх шанувальників у 2002 році, коли представила на ринку перше покоління Cayenne. Критика була жорсткою, але успіх на ринку не викликав жодних сумнівів. Невдовзі модель з ім’ям Cayenne заробляла більше грошей, ніж культовий 911. Хоча електричний Porsche Taycan не сколихнув води, як Cayenne, він також перевершив продажі 911, його успіх перевершив навіть найсміливіші очікування Porsche. Зараз Porsche працює над тим, щоб поєднати обидва успішні автомобілі з майбутнім електричним позашляховиком під кодовою назвою K1.

До речі Власник новенького Porsche їздить ним на фронті

Щоправда, чутки про новий трирядний позашляховик з’явилися ще рік тому, після того, як американським дилерам представили ескізний проект майбутньої моделі. Новий флагманський електромобіль буде «новим стилем автомобіля, частково седаном, частково кросовером» з «пласкою задньою частиною, не схожим на Macan і Cayenne».

Що стосується дизайну інтер’єру K1, то він може бути схожим на концепт Porsche Vision Renndienst. Однак не очікуйте такого ж центрального положення за кермом.

Концепт Porsche Vision Renndienst

Як було підтверджено раніше, майбутня модель використовуватиме технологію Mission R з 920-вольтовою електричною системою та електродвигунами з прямим масляним охолодженням. Згідно з деякими даними, майбутня топова модель може надійти в США вже у 2026 році. Проблеми з програмним забезпеченням відштовхнули всі нові випуски в Volkswagen Group, і малоймовірно, що нова модель з’явиться так швидко.