На сайте Second Skin можно примерить на несколько моделей Porsche различные ливреи, от классических гоночных Gulf до красочных абстракций. Все можно.

Виниловые пленки сегодня можно встретить на самых дорогих автомобилях, а разнообразие дизайна делает их гораздо интереснее краски. По крайней мере, сервис Second Skin одобрен Porsche и имеет полное право использовать фирменную символику.

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Пользователи Second Skin могут менять образы на четырех моделях марки: Porsche 911 (991.2), 911 (992), 718 Cayman (982) и 718 Boxster (982). Выбор ливрей достаточно широк. Есть классические Gulf Racing, Martini Racing, есть и дизайнерские варианты отделки.

Фото: сервис Second Skin для отделки спорткаров Porsche / Motor1

А в придачу в палитре цветов кузова, которые тоже можно менять, доступно несколько особых оттенков: оливково-зеленый, магниевый сатин, глянцевая нержавейка, сумеречное солнце, черный матовый и тому подобное. Одна такая пленка с принтом стоит 5500 евро, а особые цвета – 4000 евро.

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