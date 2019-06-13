На сайті Second Skin можна приміряти на кілька моделей Porsche різні лівреї, від класичних гоночних Gulf до барвистих абстракцій. Усі можна замовити.

Вінілові плівки сьогодні можна зустріти на найдорожчих автомобілях, а розмаїття дизайну робить їх набагато цікавішими за фарби. Принаймні, сервіс Second Skin схвалений Porsche і має повне право використовувати фірмову символіку.

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Користувачі Second Skin можуть змінювати образи на чотирьох моделях марки: Porsche

911 (991.2), 911 (992), 718 Cayman (982) та 718 Boxster (982). Вибір ліврей досить широкий. Є класичні Gulf Racing, Martini Racing, є й дизайнерські варіанти оздоблення.

Фото: сервіс Second Skin для оздоблення спорткарів Porsche / Motor1

А на додачу у палітрі кольорів кузову, які теж можна змінювати, доступно кілька особливих відтінків: оливково-зелений, магнієвий сатин, глянцева нержавійка, сутінкове сонце, чорний матовий тощо. Одна така плівка з прінтом коштує 5500 євро, а особливі кольори – 4000 євро.

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