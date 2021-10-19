Электрический спорткар безупречно выполнил один из двух тестов на управляемость, но в остальном был слабее.

В новом видео от канала km77.com испанские эксперты проверили Porsche Taycan Cross Turismo на прохождение “змейки” и “объезд лося”, пытаясь выполнить оба маневра на скорости 77 км/ч.

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Испытания на управляемость всегда проводятся на одном треке, с одинаковым расстоянием между конусами разметки, определенной европейским нормативам. В августе прошлого года эксперты протестировали Porsche Taycan Turbo S, который справился с задачей на “пять с плюсом”, выполнив лосиный тест на скорости 78 км/ч и уверенно преодолев змейку. Тест-пилот был убежден, что Porsche Taycan Cross Turismo справится с задачей не хуже.

Первая попытка всегда происходит на скорости вхождения в маневр в 77 км/ч и этот заезд подопытный провалил, как и следующую попытку на той же скорости. Быстро стало понятно, что результаты седана тестовый Taycan Cross Turismo показать не сможет.

Наконец, лучшей попыткой прохождения лосиного теста для Porsche Taycan Cross Turismo стала на скорости вхождения в маневр 74 км/ч.

Что помешало Taycan CT повторить успех седана, с которым он делит силовую установку и шасси, однозначно сказать трудно. Эксперты отмечают, что шины в тестовых автомобилей были одинаковой размерности, но Taycan носил Pirelli PZero, тогда как на дисках Taycan Cross Turismo была резина Goodyear Asymmetric 3.

Кузовные версии Taycan также отличаются габаритами, массой (Taycan CT на 25 кг тяжелее), клиренсом (+20 мм в Taycan CT) и настройками электронного блока управления.

Независимо от результата, эксперты отметили, что Taycan Cross Turismo имеет систему управления с быстрой реакцией на руле и предсказуемую управляемость.