Електричний спорткар бездоганно виконав один із двох тестів на керованість, але в іншому був слабшим.

У новому відео від каналу km77.com іспанські експерти перевірили Porsche Taycan Cross Turismo на проходження “змійки” та “об’їзд лося”, намагаючись виконати обидва маневри на швидкості 77 км/год.

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Випробування на керованість завжди проводяться на одному треку, з однаковою відстанню між конусами розмітки, визначеною європейськими нормативами. У серпні минулого року експерти протестували Porsche Taycan Turbo S, який впорався із завданням на “п’ять з плюсом”, виконавши лосиний тест на швидкості 78 км/год і впевнено подолавши змійку. Тест-пілот був переконаний, що Porsche Taycan Cross Turismo впорається із завданням не гірше.

Перша спроба завжди відбувається на швидкості входження в маневр у 77 км/год і цей заїзд піддослідний провалив, як і наступну спробу на тій же швидкості. Швидко стало зрозуміло, що результати седана тестовий Taycan Cross Turismo показати не зможе.

Врешті, кращою спробою проходження лосиного тесту для Porsche Taycan Cross Turismo стала на швидкості входження у маневр 74 км/год.

Що завадило Taycan CT повторити успіх седана, з яким він ділить силову установку та шасі, однозначно сказати важко. Експерти зазначають, що шини у тестових автомобілів були однакової розмірності, але Taycan носив Pirelli PZero, тоді як на дисках Taycan Cross Turismo була гума Goodyear Asymmetric 3.

Кузовні версії Taycan також відрізняються габаритами, масою (Taycan CT на 25 кг важчий), кліренсом (+20 мм у Taycan CT) і налаштуваннями електронного блоку управління.

Незалежно від результату, експерти відзначили, що Taycan Cross Turismo має систему управління зі швидкою реакцією на кермі та передбачувану керованість.