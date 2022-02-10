Спортивный электрокар Porsche Taycan пересек США от одного океана к другому с рекордно быстрым временем, потраченным на зарядку в процессе. Предыдущим рекордсменом был Kia EV6 и немецкий конкурент обошел его с огромным отрывом, показав почти втрое лучший результат.

Пересечение Соединенных Штатов от края к краю в списке желаний многих американцев, а некоторые уже воплотили его на своем электрическом Porsche, говорит немецкий автопроизводитель. Porsche смогла подтвердить, что это можно сделать так же быстро, как на бензиновом автомобиле.

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Обладатель нескольких рекордов Уэйн Гердес, за рулем такого же мультирекордного Taycan завершил переправу из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в Нью-Йорк, преодолев 2834,5 мили (4561,68 км) на Porsche Taycan, потратив на зарядку электрокара в процессе поездки всего 2 часа 26 минут и 48 секунд. Porsche отмечает, что все заправки происходили на скоростных терминалах сети Electrify America CCS DC. На первую подзарядку на 350-киловаттном чарджере с 6 до 82 процентов водителю понадобилось всего 22 минуты.

Чтобы завершить попытку попасть в Книгу рекордов Гиннеса, Гердес должен был отвечать сложным требованиям, в частности, тщательно отмечать каждую остановку – с независимыми свидетелями для каждой записи. Каждую преодоленную милю снимали, отслеживали за GPS и учитывали, прежде чем заверять судейскую коллегию перед принятием записи. Автомобиль, на котором проходил заезд, был стандартным Taycan образца 2020 года в исполнении Performance Battery Plus, в комплектации Premium с адаптивным круиз-контролем.

Фото: Porsche Taycan / Porsche