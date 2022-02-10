Спортивний електрокар Porsche Taycan перетнув США від одного океану до іншого з рекордно швидким часом, витраченим на заряджання в процесі. Попереднім рекордсменом був Kia EV6 і німецький конкурент обійшов його з величезним відривом, показавши майже втричі кращий результат.

Перетин Сполучених Штатів від краю до краю є у списку бажань багатьох американців, а дехто вже втілив його на своєму електричному Porsche, каже німецький автовиробник. Porsche змогла підтвердити, що це справді можливо зробити так само швидко, як на бензиновому автомобілі.

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Володар кількох рекордів Вейн Гердес, за кермом такого ж мультирекордного Taycan завершив переправу з Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, до Нью-Йорка, подолавши 2834,5 милі (4561,68 км) на Porsche Taycan, витративши на заряджання електрокара в процесі поїздки усього 2 години 26 хвилин і 48 секунд. Kia EV6 на аналогічний маршрут знадобилось 7 годин 10 хвилин і 1 секунда підзаряджання. Porsche зазначає, що усі “заправки” відбувались на швидкісних терміналах мережі Electrify America CCS DC. На перше підживлення на 350-кіловатному чарджері з 6 до 82 відсотків водію знадобилось усього 22 хвилини.

Щоб завершити спробу потрапити в Книгу рекордів Гіннеса, Гердес повинен був відповідати складним вимогам, зокрема ретельно відзначати кожну зупинку – з незалежними свідками для кожного запису. Кожну подолану милю знімали, відстежували за GPS та враховували, перш ніж засвідчувати суддівською колегією перед прийняттям запису. Автомобіль, на якому відбувався заїзд, був стандартним Taycan зразка 2020 року у виконанні Performance Battery Plus, в комплектації Premium з адаптивним круїз-контролем.

Фото: Porsche Taycan / Porsche