Porsche выпустила коллекционный спорткар с шокирующим ценником. Купе 911 GT3 R rennsport выйдет тиражом в 77 экземпляров.

Лимитированный спорткар 911 GT3 R базируется на гоночном 911 GT3 R и будет выпущен в количестве 77 штук. Цена – почти миллион евро, причем сумма указана без учета НДС и возможных опций. Новинка оснащена оппозитной шестеркой 4.2, секвентальной коробкой передач и регулируемой гоночной подвеской.

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В 2018 году Porsche выпустила современную версию "Моби Дика" – лимитированный 935 на базе 911 GT2 RS Clubsport. Через пять лет коллекционное купе дождалось преемника. Им стал Porsche 911 GT3 R rennsport, созданный из гоночного 911 GT3 R. Двухдверка не имеет допуска на обычные дороги, стоит 951 тысяч евро и будет выпущена в количестве 77 штук. Придумана машина в стенах подразделения Style Porsche. Команда работала вне жестких рамок регламента класса GT3, поэтому новинка получилась экстремальнее выходника.

Впрочем, шасси у них общее – с двойными поперечными рычагами спереди и задней многорычажной подвеской. У гоночных амортизаторов KW с перепускным клапаном пять уровней сжатия и отбоя. Плюс есть тонкая регулировка подвески. На купе ставят тормоза AP Racing с моноблочными алюминиевыми суппортами, колодки с опорной пластиной из титана, а также облегченный топливный бак объемом 117 литров. Шины для спорткара изготовлены компанией Michelin. Они имеют новую конструкцию, компаунд и оригинальный дизайн боковин.

Отдельного внимания заслуживает двигатель, который выдает рекордную для «атмосферников» класса GT мощность. Объем оппозитной "шестерки" – 4,2 литра. Она может работать как на обычном бензине, так и синтетических смесях. Здесь применяются другие поршни и распределительные валы с более агрессивным профилем кулачков, а пиковая отдача составит 620 лошадиных сил вместо 565 у обычного 911 GT3 R. Тяга идет на задние колеса через шестиступенчатую "секвенталку". Передающие числа четвертой, пятой и шестой передач – как у машин GT3, участвующих в "24 часах Дейтона". Это позволяет поднять "максималку" на 20 километров в час.

Выпускная система 911 GT3 R rennsport лишена глушителя – все ради эмоционального звука. Но для гоночных трасс с ограничениями шума доступны две «тихие» версии с глушителями и каталитическими нейтрализаторами. Кроме того, впервые гоночный Porsche можно будет заказать в одном из семи базовых цветов и трех специальных ливреях: Rennsport Reunion Design (новое прочтение классики), Flacht Design (традиционные цвета Porsche Motorsport) и Speed Icon Design (сочетание нескольких оттенков синего).

При этом спорткар получит новые кузовные панели, передний бампер и огромное антикрыло в стиле Brumos Porsche 935/77. Вместо боковых зеркал три камеры, картинка из которых транслируется на мониторы в салоне. С целью понижения массы машина не имеет даже кондиционера, зато стоит система вентиляции сиденья. Кстати, кресло здесь только одно, и установка пассажирского вообще не предусмотрена. Собственно, как в исходном 911 GT3 R.