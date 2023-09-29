Porsche випустила колекційний спорткар з шокуючим цінником. Купе 911 GT3 R rennsport вийде тиражем у 77 екземплярів.

Лімітований спорткар 911 GT3 R базується на гоночному 911 GT3 R і буде випущений в кількості 77 штук. Ціна — майже мільйон євро, причому сума вказана без урахування ПДВ і можливих опцій. Новинка оснащена опозитною «шісткою» 4.2, секвентальною коробкою передач та регульованою гоночною підвіскою.

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У 2018 році Porsche випустила сучасну версію "Мобі Діка" – лімітований 935 на базі 911 GT2 RS Clubsport. Через п'ять років колекційне купе дочекалося наступника. Ним став Porsche 911 GT3 R rennsport, створений з гоночного 911 GT3 R. Дводверка не має допуску на звичайні дороги, коштує 951 тисяч євро і буде випущена в кількості 77 штук. Придумано машину в стінах підрозділу Style Porsche. Команда працювала поза жорсткими рамками регламенту класу GT3, тому новинка вийшла екстремальнішою за оригінал.

Втім, шасі у них загальне - з подвійними поперечними важелями спереду та задньою багатоважільною підвіскою. У гоночних амортизаторів KW з перепускним клапаном п'ять рівнів стиснення та відбою. Плюс є тонке регулювання підвіски. На купе ставлять гальма AP Racing з моноблочними алюмінієвими супортами, колодки з опорною пластиною з титану, а також полегшений паливний бак об'ємом 117 літрів. Шини для спорткара виготовлені компанією Michelin. Вони мають нову конструкцію, компаунд та оригінальний дизайн боковин.

На окрему увагу заслуговує двигун, який видає рекордну для «атмосферників» класу GT потужність. Об'єм опозитної "шістки" - 4,2 літра. Вона може працювати як на звичайному бензині, так і на синтетичних сумішах. Тут застосовуються інші поршні та розподільні вали з більш агресивним профілем кулачків, а пікова віддача складе 620 кінських сил замість 565 у звичайного 911 GT3 R.

Тяга йде на задні колеса через шестиступінчасту «секвенталку». Передавальні числа четвертої, п'ятої та шостої передач - як у машин GT3, що беруть участь у "24 годинах Дейтони". Це дозволяє підняти «максималку» на 20 кілометрів на годину.

Випускна система 911 GT3 R rennsport позбавлена глушника – все заради емоційного звуку. Але для гоночних трас з обмеженнями шуму доступні дві «тихі» версії з глушниками і каталітичними нейтралізаторами.

Крім того, вперше гоночний Porsche можна буде замовити в одному із семи базових кольорів та трьох спеціальних лівреях: Rennsport Reunion Design (нове прочитання класики), Flacht Design (традиційні кольори Porsche Motorsport) та Speed Icon Design (поєднання кількох відтінків синього).

Заодно спорткар отримає нові кузовні панелі, передній бампер та величезне антикрило у стилі Brumos Porsche 935/77. Замість бічних дзеркал три камери, картинка з яких транслюється на монітори в салоні. З метою зниження маси машина не має навіть кондиціонера, зате стоїть система вентиляції сидіння. До речі, крісло тут лише одне, і встановлення пасажирського взагалі не передбачено. Власне, як і вихідному 911 GT3 R.