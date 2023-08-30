Рестомод Sportec SUB1000 виявився на півтонни легшим за сучасний Porsche 911 GT3 RS. Він переосмислює класичні 911 G-серії і є гоночним «болідом» з допуском на дороги загального користування.

Швейцарська фірма Sportec, яка минулого року здивувала нас рестомодом Project Ferdinand на базі Porsche 964 (1989-1993), представила новий проект - купе SUB1000. Назва служить натяком на низьку вагу. Маса машини - всього 990 кілограмів, на півтонни менше нинішнього 911 GT3 RS. Досягти цього допомогло широке застосування композитів. Так, двері, бампери, капот, кришка моторного відсіку та крила зроблені з вуглепластику та кевлару, а бічні стекла замінені на полікарбонат Makrolon.

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Шасі у Sportec SUB1000 майже гоночний. У підвісках використовуються амортизатори MCS 3W з виносними компенсаційними камерами (роздільні регулювання низько- та високошвидкісного стиснення плюс відбою), налаштуванням яких займався триразовий переможець «24 години Ле-Мана» Марсель Фесслер. Двигун - "опозитник" 3.4. Це «розточений» штатний двигун Porsche 911 G-серії (1973—1989) об'ємом 3,2 літра. Тут стоять розподільні вали з більш агресивним профілем кулачків, ковані поршні, посилені шатуни, новий впуск і випуск. На випадок "подубасити по треку" є навіть додаткові масляні охолоджувачі.

Віддача агрегату - 270 кінських сил і 340 Нм моменту хоча пізніше може з'явитися інша його версія потужністю близько 315 сил. Коробка передач - п'ятиступінчаста "механіка". На задній осі рестомода стоїть диференціал, що самоблокується, гальма — від Sportec. Усередині - концентрат олдскула, причому найкращого. Весь салонний пластик або майже весь замінений на алюміній. Перемикачі – від кубкових Porsche. Дорога шкіра, технічна тканина — все це можна вибирати на власний розсуд. Водій та пасажир сидять у вуглепластикових «ківшах», а захищає їх зварний напівкаркас.

При цьому SUB1000 має доступ на звичайні дороги і сертифікати, що підтверджують, що автомобіль відповідає шумовим і екологічним нормам, що діють. Не розкривається лише ціна, яка у подібних проектах обмежена лише фантазією замовника.