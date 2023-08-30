Рестомод Sportec SUB1000 оказался на полтонны легче современного Porsche 911 GT3 RS. Он переосмысливает классические 911 G-серии и является гоночным болидом с допуском на дороги общего пользования.

Швейцарская фирма Sportec, в прошлом году удивившая нас рестомодом Project Ferdinand на базе Porsche 964 (1989-1993), представила новый проект – купе SUB1000. Название служит намеком на низкий вес. Масса машины – всего 990 килограммов, на полтонны меньше нынешнего 911 GT3 RS. Достичь этого помогло обширное применение композитов. Так, двери, бамперы, капот, крышка моторного отсека и крылья сделаны из углепластика и кевлара, а боковые стекла заменены на поликарбонат Makrolon.

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Шасси у Sportec SUB1000 почти гоночный. В подвесках используются амортизаторы MCS 3W с выносными компенсационными камерами (раздельная регулировка низко- и высокоскоростного сжатия плюс отбоя), настройкой которых занимался трехкратный победитель «24 часа Ле-Мана» Марсель Фесслер. Двигатель – "оппозитчик" 3.4. Это «расточенный» штатный двигатель Porsche 911 G-серии (1973—1989) объемом 3,2 литра. Здесь стоят распределительные валы с более агрессивным профилем кулачков, кованные поршни, усиленные шатуны, новый впуск и выпуск. На случай "подубасить по треку" есть даже дополнительные масляные охладители.

Отдача агрегата – 270 лошадиных сил и 340 Нм момента хотя позже может появиться другая его версия мощностью около 315 сил. Коробка передач – пятиступенчатая "механика". На задней оси рестомода стоит самоблокирующийся дифференциал, тормоза — от Sportec. Внутри – концентрат олдскула, причем лучшего. Весь салонный пластик или почти весь заменен алюминием. Переключатели – от кубковых Porsche. Дорогая кожа, техническая ткань – все это можно выбирать по своему усмотрению. Водитель и пассажир сидят в углепластиковых ковшах, а защищает их сварной полукаркас.

При этом SUB1000 имеет доступ на обычные дороги и сертификаты, подтверждающие, что автомобиль отвечает действующим шумовым и экологическим нормам. Не раскрывается только стоимость, которая в схожих проектах ограничена только фантазией заказчика.