В продаже он появится не раньше 2025 года.

“Бюджетный” электрокар Porsche может получить название Cajun, зарегистрированное немецким производителем еще в 2011 году. А основой для него должна стать платформа PPE, на которой также построят Audi A4 E-Tron.

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Предполагается, что третья полностью электрическая модель Porsche также будет иметь много общих компонентов с будущим Macan EV, включая платформу, аккумулятор и силовой агрегат. Цена на младшего брата Taycan может начинаться с 58 тысяч евро, это 1,9 миллиона гривен. Для сравнения, Taycan в Украине стоит от 2 576 640 гривен, что соответствует 77 тысячам евро.

Официального решения о выпуске более доступного электрического седана пока не объявлено, однако известно, что немецкий автопроизводитель уже расширяет свои производственные мощности на фабрике в Лейпциге, привлекая инвестиций в размере 600 миллионов евро. На том же заводе будут выпускать и электрические Macan.

Если Porsche Cajun получит “зеленый свет”, скорее всего, по компоновке он пойдет проторенным путем Taycan, предлагая базовую одномоторную конфигурацию и более дорогую версию с электромотором на каждой оси. Рыночный дебют модели, если он состоится, следует ожидать не ранее 2025 года.