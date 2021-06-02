У продажу він з'явиться не раніше 2025 року.

“Бюджетний” електрокар Porsche може отримати назву Cajun, зареєстровану німецьким виробником ще у 2011 році. А основою для нього має стати платформа PPE, на якій також збудують Audi A4 E-Tron.

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Передбачається, що третя повністю електрична модель Porsche також матиме багато спільних компонентів з майбутнім Macan EV, включаючи платформу, акумулятор та силовий агрегат. Ціна на молодшого брата Taycan може починатися з 58 тисяч євро, це 1,9 мільйона гривень. Для порівняння, Taycan в україні коштує від 2 576 640 гривень, що відповідає 77 тисячам євро.

Офіційного рішення про випуск доступнішого електричного седана поки не оголошено, однак відомо, що німецький автовиробник вже розширює свої виробничі потужності на фабриці в Лейпцигу, залучивши інвестицій у розмірі 600 мільйонів євро. На тому ж заводі випускатимуть і електричні Macan.

Якщо Porsche Cajun отримає “зелене світло”, скоріш за все, за компонуванням він піде протореним шляхом Taycan, пропонуючи базову одномоторну конфігурацію та дорожчу версію з електромотором на кожній осі. Ринковий дебют моделі, якщо він трапиться, слід очікувати не раніше 2025 року.