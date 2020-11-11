Виртуальное пространство предлагает знакомство с новинками испанского бренда, выдающимися событиями и продуктами.

Автомобильный бренд создал виртуальную платформу, которая называется "CUPRA e-Garage на мысе Форментор”.

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Онлайн-платформа является виртуальным пространством с эффектом погружения, в котором пользователи могут создать свой аватар и взаимодействовать с другими людьми, используя для этого функциональные возможности голосового общения и обмена текстовыми сообщениями в режиме реального времени.

Этот цифровой мир воспроизводит концептуальные дилерские центры CUPRA, которые существуют в разных странах мира, но фактически онлайн-платформа расположена на острове, который служил вдохновением для создания первой эксклюзивной модели бренда – кроссовера Formentor.

Пользователи могут свободно знакомиться с моделями CUPRA, а также открывать для себя коллекции товаров в соответствии со своим стилем жизни и разнообразный контент, который предлагает бренд.