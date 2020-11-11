Віртуальний простір пропонує знайомство з новинками іспанського бренду, визначними подіями та продуктами.

Автомобільний бренд створив віртуальну платформу, яка має назву “CUPRA e-Garage на мисі Форментор”.

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Онлайн-платформа є віртуальним простором з ефектом занурення, в якому користувачі можуть створити свій аватар і взаємодіяти з іншими людьми, використовуючи для цього функціональні можливості голосового спілкування й обміну текстовими повідомленнями в режимі реального часу.

Цей цифровий світ відтворює концептуальні дилерські центри CUPRA, що існують у різних каїнах світу, але фактично онлайн-платформа розташована на острові, який слугував натхненням для створення першої ексклюзивної моделі бренду – кросовера Formentor.

Користувачі можуть вільно знайомитись з моделями CUPRA, а також відкривати для себе колекції товарів відповідно до свого стилю життя і різноманітний контент, що пропонує бренд.