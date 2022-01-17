Похоже, автомобилистам придется привыкать к тому, что мощные высокопроизводительные машины больше не будут рычать, клокотать и греметь.

С переходом на электромобили многие опасаются, что удовольствие от вождения и развлечения останутся в истории вместе с ДВС. Но опыт современных производителей, экспериментирующих с электрическим спорткарами, показывает, что не все так плохо.

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Мы уже знаем об электрических спортивных амбициях Audi, благодаря рекламной кампании “четырех колец” с Кеном Блоком, который променял Ford на батарейный “Ауди”. Теперь настала очередь для промо другого бренда Volkswagen Group – Porsche. Концепт Porsche Mission R с редактором EVO Адамом Таулером за рулем показывает, каким будет автомобиль, который заменит легендарный 911.

В свое время концепт Porsche Mission E превратился в серийную модель Taycan, причем товарный образец почти полностью повторил прототип. Концепт Porsche Mission R представляет собой предварительный взгляд на замену для 911.

Фото: Porsche Mission R / Porsche

Таулер заявляет, что электрический суперкар развивает только 450 лошадиных сил – следовательно работает не в полный потенциал. Он также ограничен в максимальной скорости. Даже с этими ограничениями возможность увидеть этот концептуальный суперкар в действии довольно уникальна.

Как говорит тест-драйвер, чтобы выехать на Mission R на трек, абсолютно точно нужны беруши. Он также похвалил рулевое управление и торможение.