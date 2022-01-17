Схоже, автомобілістам доведеться звикати до того, що потужні високопродуктивні машини більше не гарчатимуть, не булькотітимуть і не гримітимуть.

З переходом на електромобілі багато хто побоюється, що задоволення від водіння та розваги залишаться в історії разом з ДВЗ. Та досвід сучасних виробників, які експериментують з електричним спорткарами, показує, що не все так погано.

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Ми вже знаємо про електричні спортивні амбіції Audi, завдяки рекламній кампанії “Чотирьох кілець” із Кеном Блоком, який проміняв Ford на батарейний “Ауді”. Тепер настала черга для промо іншого бренду Volkswagen Group – Porsche. Концепт Porsche Mission R із редактором EVO Адамом Таулером за кермом показує, яким буде автомобіль, що замінить легендарний 911.

Свого часу концепт Porsche Mission E перетворився на серійну модель Taycan, причому товарний зразок майже повністю повторив прототип. Концепт Porsche Mission R являє собою попередній погляд на заміну для 911.

Фото: Porsche Mission R / Porsche

Таулер заявляє, що електричний суперкар розвиває лише 450 кінських сил – отже працює не у повний потенціал. Він також обмежений у максимальній швидкості. Навіть з цими обмеженнями, можливість побачити цей концептуальний суперкар в дії є досить унікальною.

Як каже тест-драйвер, щоб виїхати на Mission R на трек, абсолютно потрібні беруші. Він також похвалив рульове управління та гальмування.