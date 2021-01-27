Прекрасный пример мастерства в создании масштабной модели автомобиля ручной работы. И поучиться есть чему.

В построении чего-то своими руками есть особое удовольствие. Однако приобретение таких навыков, как и креативное использование 3D-ручки, может показаться пугающим, но просмотр канала 3D Sanago на YouTube делает обучение интересным. Автор создает полную трехмерную модель электрического седана Porsche Taycan с использованием 3D-ручки, пластмассы и других материалов. Конечный продукт – потрясающий пример ручной работы с функциональной оптикой.

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Создатель начинает с основы, рисуя внешнюю раму по контурному изображению Taycan – борта, крыша, капот. После завершения основа и кузов сочетаются в грубую каркасную конструкцию автомобиля. Затем он медленно начинает заполнять панели корпуса ручкой, используя небольшие круговые движения. Далее неровности сглаживаются паяльником, а шлифовальная машина делает поверхность еще более ровной. Труднодоступные места требуют ручного шлифования наждачной бумагой.

Фото: 2021 Porsche Taycan Turbo S / Porsche

Далее следует несколько этапов нанесения шпаклевки и шлифовальной шпатлевки, чтобы помочь сгладить мелкие огрехи, перед нанесением краски. Кузов 3D-Porsche мастер покрасил в темнозеленый цвет. Когда краска просохла, пришло время для более тонких деталей, таких как нижняя фасадная панель переднего бампера, функциональные фары и задние фонари, значки и оконное стекло. Крошечные светодиоды помогают осветить тщательно сконструированные четырехламповые фары и задний фонарь на всю ширину кормы.

Мастер потратил на проект месяц, включая кузов с шасси и электромотором. Конечный результат чрезвычайно тщательный и точный.