Чудовий приклад майстерності у створенні масштабної моделі автомобіля ручної роботи. І повчитись є чому.

У побудові чогось своїми руками є особливе задоволення. Однак набуття таких навичок, як креативне використання 3D-ручки, може здатися страшним, але перегляд каналу 3D Sanago на YouTube робить навчання цікавим. Автор створює повну тривимірну модель електричного седана Porsche Taycan з використанням 3D-ручки, пластмаси та деяких інших матеріалів. Кінцевий продукт – приголомшливий приклад ручної роботи з функціональною оптикою.

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Творець починає з основи, малюючи зовнішню раму по контурному зображенню Taycan – борти, дах, капот. Після завершення основа та кузов поєднуються в грубу каркасну конструкцію автомобіля. Потім він повільно починає заповнювати панелі корпусу ручкою, використовуючи невеликі кругові рухи. Далі нерівності згладжуються паяльником, а шліфувальна машина робить поверхню ще рівнішою. Важкодоступні місця вимагають ручного шліфування наждачним папером.

Фото: 2021 Porsche Taycan Turbo S / Porsche

Далі йде кілька етапів нанесення шпаклівки та шліфувальної шпаклівки, щоб допомогти згладити найдрібніші огріхи, перед нанесенням фарби. Кузов 3D-Porsche майстер пофарбував у темнозелений колір. Коли фарба просохла, настав час для більш тонких деталей, таких як нижня фасадна панель переднього бампера, функціональні фари та задні ліхтарі, значки та віконне скло. Крихітні світлодіоди допомагають висвітлити ретельно сконструйовані чотирилампові фари та задній ліхтар на всю ширину корми.

Майстер витратив на проект місяць, включаючи зведення кузову з шасі та електромотором. Кінцевий результат є надзвичайно ретельним та точним.