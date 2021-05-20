Не каждый день увидишь пожилую даму с седыми волосами за рулем 520-сильной машины, носится треком, как молодой Шумахер.

Возможно, в скоростной езде со стрелкой тахометра в красной зоне кроется секрет вечной молодости? Мы не знаем, но это видео доказывает, что любви к автоспорту повинуется любой возраст.

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Мало автомобилей дарят такой волнующий опыт вождения, как Porsche 911 GT3 RS в кузове 991.2. Заднеприводный спорткар с разгоном до сотни за 3,2 секунды и максимальной скоростью в 312 километров в час покоряется не каждому любителю скорости, поэтому видеть за рулем этого зверя бабушку – действительно экстраординарное явление.

К сожалению, видео от пользователя MattyB727 на YouTube не раскрывает личность летней гонщицы и не сообщает ее возраст. Впрочем, эти детали, возможно, не так уж и важны, как самый факт присутствия GT3 RS на знаменитой итальянской трассе Монца под управлением этой дамы. А что действительно интересно, это то, как ловко она пилотирует яростный GT3 RS. Он держит очень агрессивную линию через повороты, а затем дает RS полный газ, удерживая стрелку тахометра в красной зоне.