Не кожного дня побачиш літню пані з сивим волоссям за кермом 520-сильної машини, що гасає треком, як молодий Шумахер.

Можливо, у швидкісній їзді зі стрілкою тахометра в червоній зоні криється секрет вічної молодості? Ми не знаємо, але це відео доводить, що любові до автоспорту покоряється будь-який вік.

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Мало автомобілів дарують такий хвилюючий досвід водіння, як Porsche 911 GT3 RS в кузові 991.2. Задньопривідний спорткар з розгоном до сотні за 3,2 секунди і максимальною швидкістю у 312 кілометрів на годину підкорюється не кожному любителю швидкості, тож бачити за кермом цього звіра бабусю – справді екстраординарне явище.

На жаль, відео від користувача MattyB727 на YouTube не розкриває особу літньої гонщиці та не повідомляє її вік. Втім, ці деталі, можливо, не такі вже й важливі, як самий факт присутності GT3 RS на знаменитій італійській трасі Монца під керуванням цієї пані. А що справді цікаво, це те, як вправно вона пілотує лютий GT3 RS. Вона тримає дуже агресивну лінію через повороти, потім дає RS повний газ, тримаючи стрілку тахометра у червоній зоні.