Мумии перевозились из одного музея в другой и в честь этого события на улицах Каира устроили церемониальный парад.

В общей сложности 22 египетские королевские мумии были перемещены между двумя музеями в эти выходные. Восемнадцать царей и четыре царицы переселились из египетского музея на центральной площади Таир в Каире в Национальный музей египетской цивилизации в Фустата. Процессия растянулась почти на 5 километров и сопровождалась церемонией в честь древних фараонов.

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Королевские мумии не перевозились на обычных катафалках. Вместо этого использовались специально построенные грузовики, оформленные в стиле древнеегипетской цивилизации.

Внутри грузовых автомобилей фараоны перевозились в специальных заполненных азотом ящиках, чтобы защитить их от внешних природных стихий. Специальные платформы, на которых размещены саркофаги, установлены на амортизаторах, чтобы обеспечить транспортировку сохранившихся остатков как можно плавнее.

Дороги вдоль длинного маршрута также были расчищены, а колонна была окружена кортежем и руководимая репликами конных боевых колесниц. В новом музее выпустили салют из 21 пушки в честь прибытия королевских мумий.

Одним из самых популярных фараонов, перевозимых во время церемонии, был король Рамзес II, который правил Египтом 67 лет и подписал первый мирный договор. Древнейшим из сохранившихся остатков был Секененре Тао, последний король 17-й династии, который царствовал в 16 веке до нашей эры

На церемонии присутствовали руководители ЮНЕСКО и Всемирной туристической организации, а также важные государственные деятели во главе с президентом страны Абдель Фаттах аль-Сиси.