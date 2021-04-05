Мумії перевозились з одного музею до іншого і на честь цієї події на вулицях Каїру влаштували церемоніальний парад.

Загалом 22 єгипетські королівські мумії були переміщені між двома музеями цими вихідними. Вісімнадцять царів і чотири цариці переселились з єгипетського музею на центральній площі Таїр в Каїрі до Національного музею єгипетської цивілізації у Фустаті. Процесія розтягнулась майже на 5 кілометрів і супроводжувалась церемонією на честь древніх фараонів.

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Королівські мумії не перевозились звичайними катафалками. Натомість використовувались спеціально побудовані вантажівки, оформлені у стилі давньоєгипетської цивілізації.

Усередині вантажних автомобілів фараони перевозились у спеціальних заповнених азотом ящиках, щоб захистити їх від зовнішніх природних стихій. Спеціальні платформи, на яких розміщені саркофаги, встановлені на амортизаторах, щоб забезпечити транспортування збережених залишків якомога плавніше.

Дороги вздовж довгого маршруту також були розчищені, а колона була оточена кортежем і очолювалась репліками кінних бойових колісниць. У новому музеї випустили салют із 21 гармати на честь прибуття королівських мумій.

Одним з найпопулярніших фараонів, перевезених під час церемонії, був король Рамзес II, який правив Єгиптом 67 років і підписав перший мирний договір. Найдавнішим із збережених залишків був Секененре Тао, останній король 17-ї династії, який царював у 16 ​​столітті до нашої ери

На церемонії були присутні керівники ЮНЕСКО та Світової туристичної організації, а також важливі державні діячі на чолі з президентом країни Абдель Фаттах аль-Сісі.