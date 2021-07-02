Крошечный Tata MBPV имеет бронированный кузов и способен передвигаться в помещениях.

На выставке DEFEXPO India компания Tata Motors представила транспортное средство специального назначения MBPV – "антитеррористический боевой автомобиль для помещений”.

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Вместе с MBPV Tata представила еще четыре автомобиля для армии, которые выглядят довольно типично для подобной техники: это массивные мощные машины без всякого намека на декор, созданные для определенной цели. MBPV также создан с определенной целью, однако выглядит он совсем иначе.

Это маленький, коробчатый автомобильчик, но пусть его эксцентричный вид вас не обманет. Tata Motors MBPV (Micro Bullet-Proof Vehicle) – это боевая машина, предназначенная для решения конфликтов в помещении. Эта концепция является первой в своем роде, и она была разработана для помощи элитным силам Индии в местах, где большие боевые машины не подходят.

MBPV будет помогать полиции и военным в случаях, когда конфликты происходят в ограниченном пространстве – торговых центрах, железнодорожных станциях, аэропортах и ​​подобных местах. Этот бронированный автомобиль имеет защитные пулестойкие панели, компактные размеры и высокое соотношение мощности к весу для ловкости. Все четыре колеса MBPV поворотные, что делает машину очень маневренной в ограниченных пространствах. MBPV может даже подниматься по лестнице.

Пуленепробиваемый кузов MBPV имеет бойницы, через которые можно вести огонь, наблюдая за всем через бронированные окна. MBPV питается от электродвигателя, что позволяет ему быть относительно неслышным.

Фото: другие военные автомобили Tata / Tata, Bharatautos