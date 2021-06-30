MINI Vision Urbanaut – все еще концепт, но теперь это не эскизы или макет, а полноразмерная физическая модель.

Семь месяцев назад бренд MINI представил концепт Vision Urbanaut с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности. Но каким бы реалистичным он ни казался, реальный "живой" автомобиль превосходит любые визуальные проекции.

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Фактически, сейчас MINI представила минивэн Vision Urbanaut второй раз, но собирается устроить еще и третью премьеру, уже публичную, во время конференции DLD Summer (Digital Life Design) 1 июля.

Физическая концепция тесно перекликается с предыдущими изображениями, поскольку Vision Urbanaut – это футуристический минивэн, который имеет единые сдвижные двери и экспансивную стеклянную крышу. Дизайнеры также предоставили модели колесные диски с подсветкой, минималистские панели и лобовое стекло, которое можно поднять, когда транспортное средство стоит.

Хотя внешний дизайн, безусловно, интересный, концепция больше сосредоточена на интерьере и "разумном использовании пространства". Салон, который больше напоминает гостиную, имеет поворотное водительское сиденье, панель приборов, которая опускается вниз, чтобы превратиться в лежак.

Любопытства на этом не заканчиваются, поскольку концепт оснащен секционным задним сиденьем и небольшим столиком. В салоне совсем нет кожи и хрома, зато есть много натуральных материалов – MINI заявляет, что такой подход будет внедрен в следующем поколении автомобилей. Такие материалы включают текстиль, изготовленный из переработанной шерсти, полиэстера и Tencel.

Фото: концепт MINI Vision Urbanaut / BMW Group

Как и ранее, в концепции представлены так называемые "MINI моменты", известные как Chill, Wanderlust и Vibe – каждый из которых имеет свой аромат, звук и окружающее освещение. Chill предназначен для отдыха или работы, тогда как Vibe превращает концепт на мини-клуб с анимированными графическими эквалайзерами внутри и снаружи автомобиля. Wanderlust – единственный ездовой режим, использующий руль и педали для решения поставленной задачи.

Концепт MINI не имеет конвейерных перспектив, так как служит лишь для демонстрации направлений в дизайне и определенного полета фантазии, однако это не исключает возможности, что у британского бренда появится что-то другое, кроме хэтчбеков и кросс-универсалов.

Презентация MINI Vision Urbanaut с виртуальным автомобилем на сцене:



Новая презентация физического концепта MINI Vision Urbanaut: