Концепт Vision Urbanaut имеет скромные габариты, но все же просторнее наибольшей актуальной модели марки – Countryman.

Во время мероприятия BMW NEXTGen марка MINI раскрыла подробности о концепте Vision Urbanaut. Электрический беспилотный однообъемник с футуристическим дизайном имеет только одну дверку и подъемное лобовое стекло.

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Рекламный слоган Vision Urbanaut говорит "Make it your space" – "Сделайте его своим пространством", но также "своим космосом". В любом случае сделать это одновременно легко и невозможно. Легко, потому что салон минивэна позволяет трансформировать его под определенные нужны: для езды, отдыха или общения. А невозможно, потому что это только концепт.

Urbanaut демонстрирует, как эволюционирует дизайн MINI в ближайшие годы. Замаскированные фары, которые можно увидеть только тогда, когда они включены. Многоцветие и графика фар, задние фонари с матричным дизайном, прозрачные колеса, подсвеченные изнутри, меняющие свой облик в зависимости от режима движения. Все это со временем появится на серийных моделях марки.

Фото: концепт MINI Vision Urbanaut / MINI

Во восьмигранником передней панели на месте радиаторной решетки размещены датчики и лидары для системы автоматического управления. Автопилот имеет три режима работы. Wanderlust – водитель принимает участие в управлении автомобилем, Vibe – для общения в компании и Chill – для отдыха. В режиме Wanderlust салон трансформируется: выдвигаются педали, руль и передняя панель. При включении режима автономного вождения руль и педали убираются.

При активации Vibe, сдвижные боковые двери открываются, лобовое стекло открывается, а центральный экран становится центром управления мультимедиа. В режиме Chill можно менять положение заднего дивана и превратить центральный круглый дисплей в настольную лампу.