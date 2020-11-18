Концепт Vision Urbanaut має скромні габарити, але все ж просторіший за найбільшу актуальну модель марки – Countryman.

Під час заходу BMW NEXTGen марка MINI розкрила подробиці про концепт Vision Urbanaut. Електричний безпілотний однооб'емник з футуристичним дизайном має лише одну дверку і підйомне лобове скло.

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Рекламний слоган Vision Urbanaut говорить “Make it your space” – “Зробіть його своїм простором”, але також “своїм космосом”. У будь-якому разі зробити це водночас легко і неможливо. Легко, тому що салон мінівена дозволяє трансформувати його під певні потрібні: для їзди, відпочинку або спілкування. А неможливо, тому що це лише концепт.

Urbanaut демонструє, як еволюціонує дизайн MINI у найближчі роки. Замасковані фари, які можна побачити тільки тоді, коли вони увімкнені. Багатобарвність та графіка фар, задні ліхтарі з матричним дизайном, прозорі колеса, підсвічені зсередини, що змінюють свій вигляд, в залежності від режиму руху. Усе це з часом з’явиться на серійних моделях марки.

Фото: концепт MINI Vision Urbanaut / MINI

Під восьмигранником передньої панелі на місці радіаторної решітки розміщені датчики і лідари для системи автоматичного управління. Автопілот має три режими роботи. Wanderlust – водій приймає участь в управлінні автомобілем, Vibe – для спілкування в компанії та Chill – для відпочинку. У режимі Wanderlust салон трансформується: висуваються педалі, кермо і передня панель. При ввімкненні режиму автономного водіння кермо і педалі прибираються.

При активації Vibe, зсувні бічні двері відкриваються, лобове скло відкривається, а центральний екран стає центром управління мультимедіа. У режимі Chill можна міняти положення заднього дивана і перетворити центральний круглий дисплей в настільну лампу.