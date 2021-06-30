MINI Vision Urbanaut – все ще концепт, але тепер це не ескізи чи макет, а повнорозмірна фізична модель.

Сім місяців тому бренд MINI представив концепт Vision Urbanaut за допомогою технологій віртуальної та доповненої реальності. Та яким би реалістичним він не здавався, реальний “живий” автомобіль перевершує будь-які візуальні проєкції.

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Фактично, зараз MINI презентувала мінівен Vision Urbanaut вдруге, але збирається влаштувати ще й третю прем’єру, вже публічну, під час конференції DLD Summer (Digital Life Design) 1 липня.

Фізична концепція тісно перегукується з попередніми зображеннями, оскільки Vision Urbanaut – це футуристичний мінівен, який має єдині зсувні двері та експансивний скляний дах. Дизайнери також надали моделі колісні диски з підсвічуванням, мінімалістські панелі та лобове скло, яке можна підняти, коли транспортний засіб стоїть.

Хоча зовнішній дизайн, безумовно, цікавий, концепція більше зосереджена на інтер’єрі та “розумному використанні простору”. Салон, що більше нагадує вітальню, має поворотне водійське сидіння, панель приладів, яка опускається вниз, щоб перетворитися на лежак.

Цікавості на цьому не закінчуються, оскільки концепт оснащений секційним заднім сидінням та невеликим столиком. У салоні зовсім немає шкіри та хрому, натомість є багато натуральних матеріалів – MINI заявляє, що такий підхід буде впроваджений в наступному поколінні автомобілів. Такі матеріали включають текстиль, виготовлений з переробленої вовни, поліестеру та Tencel.

Фото: концепт MINI Vision Urbanaut / BMW Group

Як і раніше, в концепції представлені так звані “MINI моменти”, відомі як Chill, Wanderlust та Vibe – кожен з яких має свій аромат, звук та навколишнє освітлення. Chill призначений для відпочинку або роботи, тоді як Vibe перетворює концепт на міні-клуб з анімованими графічними еквалайзерами всередині та зовні автомобіля. Wanderlust – єдиний їздовий режим, який використовує кермо та педалі для вирішення поставленого завдання.

Концепт MINI не має конвеєрних перспектив, оскільки слугує лише для демонстрації напрямків у дизайні та певний політ фантазії, однак це не виключає можливості, що у британського бренду з’явиться щось інше, крім хетчбеків та крос-універсалів.

Презентація MINI Vision Urbanaut з віртуальним автомобілем на сцені:



Нова презентація фізичного концепту MINI Vision Urbanaut: