Сама идея подобного творения кажется безумной, но нашелся тот, кто воплотил ее в жизнь.

Саймон Уитлок поразил мотоциклистский мир, создав невероятный 48-цилиндровый мотоцикл Kawasaki. Да, 48 цилиндров. Монструозный мотор состоит из 6 восьмицилиндровых блоков.

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Мотор собран из 2-тактных двигателей Kawasaki от мотоциклов S1 и KH250, а общим объем агрегата составляет 4200 кубических сантиметров. Все цилиндры связаны между собой шестернями и проходят через трансмиссию BMW.

Фото: мотоцикл-рекордсмен Саймона Уитлока / Facebook

Технически мотоцикл имеет 49 цилиндров. Группу из 48 цилиндров немного труднее запустить, чем обычный мотоциклетный двигатель, поэтому вместо электронного стартера Саймон использовал то, что называет "ослиный двигатель" – небольшой мотор объемом до 50 куб.см, который запускается первым и запускает 48-цилиндровый агрегат.

Все это чудо инженерии не только работает, на мотоцикле даже можно ездить. Правда, для этого нужны определенные навыки, поскольку весит байк больше тонны.