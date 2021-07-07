Сама ідея подібного творіння здається божевільною, але знайшовся той, хто втілив її у життя.

Саймон Уітлок вразив мотоциклістський світ, створивши неймовірний 48-циліндровий мотоцикл Kawasaki. Так, 48 циліндрів. Монструозний мотор складається з 6 восьмициліндрових блоків.

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Мотор зібраний з 2-тактних двигунів Kawasaki від мотоциклів S1 та KH250, а загальним об’єм агрегата становить 4200 кубічних сантиметрів. Всі циліндри пов'язані між собою шестернями та проходять через трансмісію BMW.

Фото: мотоцикл-рекордсмен Саймона Уітлока / Facebook

Технічно мотоцикл має 49 циліндрів. Групу з 48 циліндрів трохи важче запустити, ніж звичайний мотоциклетний двигун, тому замість електронного стартера Саймон використав те, що називає “ослиний двигун” – невеликий мотор об'ємом до 50 куб.см, який запускається першим і запускає 48-циліндровий агрегат.

Уся ця диво інженерія не лише працює, на мотоциклі навіть можна їздити. Щоправда, для цього потрібні певні навички, оскільки важить байк більше тонни.