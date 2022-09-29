D-Fly Dragonfly – это четырехколесный карбоновый электронный самокат с запасом хода 80 км.

Британский стартап D-Fly, стремящийся стать Segway в секторе самокатов, представил Dragonfly – электрический самокат с техническими характеристиками автомобиля премиум класса.

Он имеет полностью независимую подвеску на двойных рычагах всех четырех колес, уникальную платформу из углеродного волокна и 10-дюймовые шины. Гидравлическая подвеска регулируется и имеет полное шарнирное соединение, чтобы обеспечить водителю комфорт во время поездок и справиться со скачками через бордюр.

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Также есть фары "автомобильного класса", указатели поворота, звуковой сигнал, цифровой бортовой компьютер и голосовая навигация. Вы волнуетесь, что его украдут на улице? Для безопасности есть сигнализация, GPS-трекер и смарт-бокс, отключающий электропривод до ввода PIN-кода.

Существует также вариант рулевого управления четырьмя колесами с запатентованной компанией трехмерной системой рулевого управления с использованием наклона. То есть, у этого D-Fly можно настроить руль и величину наклона в соответствии со своим стилем езды.

Электросамокат доступен в двух комплектациях: DF нацелен на городскую мобильность, тогда как DFX якобы разработан для бездорожья. Впрочем, его дополнения ограничиваются широкими крыльями, стойками спереди и сзади и рукоятками.