Новозеландская полиция, наряду с традиционными, использует немаркированные патрульные автомобили. Они должны быть незаметными в потоке машин, а водители не должны знать, какую модель используют правоохранители.

Photoshop позволяет обрабатывать фотографии даже пользователям с базовым уровнем компьютерных знаний. Это также означает, что люди, которые имеют чуть больше знаний, могут легко откатить изменения фотографии. Департамент полиции Вайкато в Новой Зеландии усвоил этот урок на собственном опыте, похвалившись новым автомобилем без маркировки в Facebook. Быстрое цифровое затмение скрыло лицо автомобиля, но простое освещение изображения раскрыло выявило его как версию Chevrolet Equinox от Holden. Какая жалость.

Также интересно: Chevrolet Bolt представлен официально вместе с кроссовером Bolt EUV

К чести полиции Вайкато, они быстро отреагировали на публичный выход своего уже не слишком секретного патрульного автомобиля. Оригинальное публикация на Facebook с силуэтом была удалена, а на ее месте появился пост, в котором сказано, что обещание встречи "где угодно и когда угодно" остается в силе.

Очевидно, что с программным фоторедактором работал новичок, который решил затенить машину на снимке, но сделал это с помощью наложения фильтра, вместо образования теневого контура на месте цветного изображения. Зато исходное изображение достаточно легко восстанавливается, простым регулированием уровней света всего снимка в любом фоторедакторе.