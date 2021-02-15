Новозеландська поліція, разом з традиційними, використовує немарковані патрульні автомобілі. Вони мають бути непомітними в потоці машин, а водії не повинні знати, яку модель використовують правоохоронці.

Photoshop дозволяє обробляти фотографії навіть користувачам з базовим рівнем комп’ютерних знань. Це також означає, що люди, які мають трохи більше знань, можуть легко відкотити зміни фотографії. Департамент поліції Вайкато в Новій Зеландії засвоїв цей урок на власному досвіді, похвалившись новим автомобілем без маркування у Facebook. Швидке цифрове затемнення приховало особу автомобіля, але просте освітлення зображення розкрило виявило його як версію Chevrolet Equinox від Holden. Яка прикрість.

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До честі поліції Вайкато, вони швидко відреагували на публічний вихід свого вже не надто секретного патрульного автомобіля. Оригінальна публікація на Facebook з силуетом була видалена, а на її місці з’явився пост, в якому сказано, що обіцянка зустрічі “будь-де та будь-коли” залишається в силі.

Очевидно, що з програмним фоторедактором працював новачок, який вирішив затінити машину на знімку, але зробив це за допомогою накладення фільтра, замість утворення тіньового контуру на місці кольорового зображення. Натомість вихідне зображення досить легко відновлюється, простим регулюванням рівнів світла усього знімку у будь-якому фоторедакторі.