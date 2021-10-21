В сентябре текущего года Украина стала импортировать больше бензина. Кроме этого выросли и объемы внутреннего производства.

В сентябре 2021 года баланс рынка бензинов в Украине вырос на 14,8% (на 28,3 тыс. тонн), в 218,4 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (190,1 тыс. тонн), сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

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Росту рынка способствовало прежде всего увеличение импорта продукта. В частности, импорт автомобильных бензинов в сентябре 2021 года составил 118,4 тыс. тонн, что на 16,6% больше показателя сентября прошлого года (101,5 тыс. тонн).

Основной прирост в сентябре-2021 пришелся на поставки из Беларуси – 91 тыс. тонн бензинов, что на 13,4% больше, чем годом ранее. В общем белорусские экспортеры наращивают поставки четвертый месяц подряд после снижения, вызванного ремонтом Мозырского НПЗ в июне-июле.

Сентябрьские отгрузки бензинов концерном ORLEN выросли на треть, до 27,4 тыс. тонн, тогда как нормативными для этого канала поставок считаются 15 тыс. тонн.

Внутреннее производство бензинов за прошлый месяц показало 13% роста и составил 100 тыс. тонн. Из них 90 тыс. тонн пришлось на продукт Кременчугского НПЗ (+16% к сентябрю 2020). Второй внутренний производитель – государственная "Укргаздобыча" – незначительно сократила производство, выпустив в сентябре 10 тыс. тонн бензинов против 11,1 тыс. тонн в сентябре 2020.

По данным "А-95", в январе-сентябре 2021 года баланс рынка бензинов в Украине вырос на 12,6% (на 200 тыс. тонн), 1,78 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (1,58 млн тонн).