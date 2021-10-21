У вересні поточного року Україна стала імпортувати більше бензину. Окрім цього зросли й об’єми внутрішнього виробництва.

У вересні 2021 р. баланс ринку бензинів в Україні зріс на 14,8% (на 28,3 тис. т), до 218,4 тис. т, порівняно з аналогічним періодом 2020 року (190,1 тис. т) , повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані власного дослідження.

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Зростанню ринку сприяло передовсім збільшення імпорту продукту. Зокрема, імпорт автомобільних бензинів у вересні 2021 р. становив 118,4 тис. т, що на 16,6% більше від показника вересня минулого року (101,5 тис. т).

Основний приріст у вересні-2021 припав на постачання з Білорусі – 91 тис. т бензинів, що на 13,4% більше, ніж роком раніше. Загалом білоруські експортери нарощують постачання четвертий місяць поспіль після зниження, викликаного ремонтом Мозирського НПЗ у червні-липні.

Вересневі відвантаження бензинів концерном ORLEN виросли на третину, до 27,4 тис. т, тоді як нормативними для цього каналу постачань вважаються 15 тис. т.

Внутрішнє виробництво бензинів за минулий місяць показало 13% зростання і склало 100 тис. т. Із них 90 тис. т припало на продукт Кременчуцького НПЗ (+16% до вересня-2020). Другий внутрішній виробник – державне "Укргазвидобування" – незначно скоротив виробництво, випустивши у вересні 10 тис. т бензинів проти 11,1 тис. т у вересні-2020.

За даними "А-95", у січні-вересні 2021 р. баланс ринку бензинів в Україні зріс на 12,6% (на 200 тис. т), до 1,78 млн т, порівняно з аналогічним періодом 2020 р. (1,58 млн т).