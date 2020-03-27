По последним данным, сокращение продаж на АЗС уже составило 30% по отношению к докризисному уровню.

Во время карантина украинцы сильно сократили потребление автомобильного топлива. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение объемов реализации светлых нефтепродуктов.

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"В условиях, что сжимается рынок, борьба за клиента обещает быть жаркой. Тем более, что закрывать заправки вряд ли кто-то будет, есть риск, что оборудование растащат мародеры. Так лучше сократить персонал до минимума, но хоть что-то продавать, чем не продавать ничего", – считает Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

27 марта ряд розничных сетей эконом-сегмента снизили цены на топливо, отреагировав на падение, которое было произведено "премиальными" сетями накануне.

Рекордное снижение продемонстрировала розничная сеть Sunoil (130 АЗС), опустив цены на дизтопливо и бензины в Одессе и Херсоне на 2,5 грн за литр, а в остальных регионах – на 1,5 грн за литр.

"Мы исчерпали дорогие запасы и начали продажи свежих мартовских партий. Если внешний рынок стабилизируется на нынешних отметках, а НБУ обуздает девальвацию, мы сможем снижаться и дальше. Считаем это ответственной позицией в нынешней ситуации", – прокомментировал генеральный директор Sunoil Леонид Косянчук.

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Значительную коррекцию 27 марта провела сеть UPG (62 АЗС), снизив цены на 1,1 грн за литр. Shell (123 АЗС) и "Параллель" (54 АЗС) опустили стоимость на 30-40 коп. за литр.

Днепровский оператор Neftek (18 АЗС) и луганский "Автопорт" (10 АЗС) снизили цены на 50 коп. за литр, одесский "Катрал" (9 АЗС) – на 10 коп. за литр. Полтавская сеть "Автотранс" (53 АЗС) второй раз за неделю пересмотрела цены, снизив их на все виды топлива на 60 коп. за литр.

На данный момент единственным игроком, который пока не присоединился к снижению цен, является крупнейшая сеть страны, которую контролирует группа "Приват" (1540 АЗС). Таким образом сеть оказалась в несвойственной для себя "премиальной" позиции. В свою очередь минимальные цены установились в сетях Мango, "БРСМ-Нафта" и SunOil.

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