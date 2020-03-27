За останніми даними, скорочення продажів на АЗС вже склало 30% по відношенню до докризового рівня.

Під час карантину українці сильно скоротили споживання автомобільного пального. Експерти прогнозують подальше зниження об’ємів реалізації світлих нафтопродуктів.

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"В умовах, що стискається ринку боротьба за клієнта обіцяє бути запеклою. Тим більше, що закривати заправки навряд чи хтось буде, є ризик, що обладнання розтягнуть мародери. Так краще скоротити персонал до мінімуму, але хоч щось продавати, ніж не продавати нічого", - вважає Директор Консалтингової групи А-95 Сергей Куюн.

27 березня низка роздрібних мереж економ-сегмента знизили ціни на паливо, відреагувавши на падіння, яке було вироблено "преміальними" мережами напередодні.

Рекордне зниження продемонструвала роздрібна мережа Sunoil (130 АЗС), опустивши ціни на дизпаливо і бензини в Одесі і Херсоні на 2,5 грн за літр, а в решті регіонів - на 1,5 грн за літр.

"Ми вичерпали дорогі запаси і почали продаж свіжих березневих партій. Якщо зовнішній ринок застабілізіруется на нинішні позначки, а НБУ приборкає девальвацію, ми зможемо знижуватися і далі. Вважаємо це відповідальною позицією в нинішній ситуації", - прокоментував генеральний директор Sunoil Леонід Косянчук.

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Значну корекцію 27 березня провела мережу UPG (62 АЗС), знизивши ціни на 1,1 грн за літр. Shell (123 АЗС) і "Паралель" (54 АЗС) опустили вартість на 30-40 коп. за літр.

Дніпропетровський оператор Neftek (18 АЗС) і луганський "Автопорт" (10 АЗС) знизили ціни на 50 коп. за літр, одеський "Катрал" (9 АЗС) - на 10 коп. за літр. Полтавська мережу "Автотранс" (53 АЗС) вдруге за тиждень переглянула ціни, знизивши їх на всі види палива на 60 коп. за літр.

На даний момент єдиним гравцем, який поки не приєднався до зниження цін, є найбільша мережа країни, яку контролює група "Приват" (1540 АЗС). Таким чином мережа виявилася в невластивій для себе "преміальній" позиції. У свою чергу мінімальні ціни встановилися в мережах Мango, "БРСМ-Нафта" і SunOil.

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