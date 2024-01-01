Повышение военного сбора: сколько теперь надо платить при продаже автомобиля

Еще несколько месяцев назад, 17 сентября, украинские парламентарии приняли за основу законопроект №11416-д, основная цель которого – пересмотр ставок налогообложения на время действия военного положения.

Далее документ получил ряд правок, был поддержан в целом и довольно долго ожидал подписи Президента. Однако все же закон был завизирован и опубликован в официальном издании 30 ноября, то есть действующим он становится с 1 декабря 2024 года. Что все это меняет для автомобилистов – рассказывают в Институте исследований авторынка.

Также интересно при продаже авто придется заплатить больше налогов

Напомним, что в 2020 году были введены правила, согласно которым второй и третий (и все последующие) продажи физическим лицом в отчетном (календарном) году легкового автомобиля, мопеда или мотоцикла облагаются соответственно ставкой в 5% и 18%. К этим ставкам добавляется военный сбор, размер которого до упомянутых выше изменений составлял 1,5%.

Если происходит продажа грузового автомобиля, автобуса, прицепа, трактора или спецтехники – налогообложения наступает с первой операции (по ставке 5%), за вторую продажу в году тоже взимается 5%, за третью и все последующие – по 18%. Здесь тоже каждый раз добавляется военный сбор. Проценты определяются от оценочной стоимости транспортного средства, которую еще и следует подтвердить официальным документом об оценке.

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Что изменилось?

Ставка военного сбора увеличивается с 1,5% до 5% (военный сбор для военнослужащих и работников силовых структур, определенных в Законе, остается без изменений на уровне 1,5%). Вот как это все выглядит на инфографике:

Размеры налогообложения продажи автотранспорта. Инфографика ИДА

Итак, наконец при второй в году продажи физическим лицом легковушки, мопеда или мотоцикла, продавцу придется заплатить 5+5%, то есть суммарно 10% от оценочной стоимости проданного транспортного средства. Когда же состоится третья продажа (и все последующие) в рамках года – ставка налогообложения составит 18+5=23% от стоимости ТС.

Таким же способом можно определить, какой суммарный размер налогообложения будет для автобусов, грузовиков, прицепов, тракторов или спецтехники, которая до продажи находилась в частной собственности физических лиц: 10% за первую и вторую продажу в году, и 23% за третью и все последующие.

Будут действовать эти повышенные ставки военного сбора до 31 декабря года, в котором будет прекращено действие военного положения.