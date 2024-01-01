Підвищення військового збору: скільки тепер треба платити при продажу автомобіля

Ще кілька місяців тому, 17 вересня, українські парламентарі прийняли за основу законопроєкт №11416-д, основна ціль якого – перегляд ставок оподаткування на час дії воєнного стану. Далі документ отримав низку правок, був підтриманий в цілому і досить довго очікував на підпис Президента. Однак все ж закон було завізовано і опубліковано в офіційному видані 30 листопада, тобто чинним він стає з 1 грудня 2024 року. Що все це змінює для автомобілістів?

Також цікаво при продажу авто доведеться сплатити більше податків

Нагадаємо, що у 2020 році були запроваджені правила, згідно з якими другий та третій (й усі наступні) продажі фізичною особою у звітному (календарному) році легкового автомобіля, мопеда чи мотоцикла оподатковуються відповідно ставкою у 5% та 18%. До цих ставок додається військовий збір, розмір якого до згаданих вище змін складав 1,5%.

Якщо відбувається продаж вантажного автомобіля, автобуса, причепа, трактора чи спецтехніки – оподаткування наступає з першої операції (за ставкою 5%), за другий продаж у році теж стягується 5%, за третій і всі наступні – по 18%. Тут теж щоразу додається військовий збір. Відсотки визначаються від оціночної вартості транспортного засобу, яку ще й слід підтвердити офіційним документом про оцінку.

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Що змінилося?

Ставка військового збору збільшується з 1,5% до 5% (військовий збір для військовослужбовців та працівників силових структур, що визначені у Законі, залишається без змін на рівні 1,5%). Ось як це все виглядає на інфографіці:

Розміри оподаткування продажу автотранспорту. Інфографіка ІДА

Отже, врешті при другому у році продажу фізичною особою легковика, мопеда чи мотоцикла, продавцеві доведеться сплатити 5+5%, тобто сумарно 10% від оціночної вартості проданого транспортного засобу. Коли ж відбудеться третій продаж (та усі наступні) в рамках року – ставка оподаткування становитиме 18+5=23% від вартості ТЗ.

Таким же способом можна визначити, який сумарний розмір оподаткування буде для автобусів, вантажівок, причепів, тракторів чи спецтехніки, яка до продажу перебувала у приватній власності фізичних осіб: 10% за перший та другий продаж у році, та 23% за третій і всі наступні.

Діятимуть ці підвищені ставки військового збору до 31 грудня року, в якому буде припинено дію воєнного стану.