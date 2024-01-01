При продажу авто доведеться сплатити більше податків: в яких випадках

Від початку жовтня цього року при продажу тих транспортних засобів, з яких при відчуженні стягується податок, слід надавати документ з оцінкою вартості такої машини. Він видається експертною службою МВС або суб’єктом, який наділений правом проводити оцінку ТЗ. Ці зміни передбачені відповідною постановою Кабміну.

Транспортні засоби, продаж яких підлягає оподаткуванню (для фізичних осіб, ст. 173 ПКУ) — другий проданий у році легковик, мопед або мотоцикл (ставка 5% від вартості ТЗ), а також третій та всі наступні такі ТЗ (ставка 18%). Щоразу додається військовий збір, розмір якого поки становить 1,5%, однак у разі набуття чинності законопроєктом 11416-д, який був прийнятий Парламентом, розмір ВЗ зросте до 5%, прогнозують в Інституті досліджень авторинку.

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Також стягується податок від продажу першого та другого вантажного авто, автобуса, причепа чи спецтехніки, за ставкою 5%, а за третій та наступні подібні ТЗ — ставка зростає до 18%. І знову плюс військовий збір.

Тобто, на практиці фактичних змін правил оподаткування чи ставок зборів не відбулося — вони прописані давно. Змінилося лише те, що в договір купівлі-продажу вартість ТЗ буде вноситися не зі слів продавця, а на підставі документа, виданого офіційними оцінщиками (або взята з сайту Мінекономіки, де є спеціальний калькулятор оцінки ТЗ, щоправда, який не покриває значну частину ринку).

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Навіщо ці зміни? За словами заступника Міністра МВС Богдана Драп’ятого, «Якщо особа продає другий у році легковик, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тис. грн, і податок 5% становитиме 22,5 тис. грн. Натомість торгівельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а «зі слів продавця», наприклад 15 тис. грн, і сплачує податок 750 грн. Причому вартість автомобіля преміумкласу за 15 тис. грн — це не алегорія, а реальність. На жаль. Наприклад, нещодавно був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн«.

Головний сервісний центр МВС навіть підготував інфографіку, як вплине це нововведення на доходи до державної скарбниці від оподаткування продажу транспорту. Зараз загальна сума за рік від 471 тис. оподаткованих ТЗ складає 1 млрд 837 млн грн. Запровадження офіційної довідки про вартість має принести вже 62,4 млрд грн — приблизно на 60 млрд грн більше.

Прогноз надходжень податків від продажу транспортних засобів. Джерело: ГСЦ МВС

Повертаючись до загальної кількості ДКП (договорів купівлі-продажу) з інфографіки, де вони, на жаль, не розділені на ті, що були укладені для других чи третіх ТЗ у році, визначимо середнє значення податкового навантаження на один ТЗ, який підлягає оподаткуванню.

Отже, зараз ця сума становить 3900 грн (або майже $100). За новими принципами оцінки розмір навантаження, як прогнозують автори цієї ініціативи, збільшиться до 132 510 грн (або близько $3200). Невідомо, чи до цих чисел включений військовий збір (за поточною чи пропонованою збільшеною ставкою), проте вже очевидно, що середній податок за продаж автомобіля у розмірі близько $3200, для ринку де 40% усіх автомобілів мають ціну меншу за $3200, а середня ціна для усього ринку складає $5500 — це чималий виклик для продавців та покупців, тобто для авторинку в цілому.

Довідково: загальна кількість перепродажів всередині країни для всіх типів ТЗ у 2023 році склала майже 1,1 млн. У наведених вище розрахунках до уваги взяті лише ті ДКП, які (згідно з заголовком слайда) укладені в торгівельних організаціях. Відповідно, витікає те, що у ДКП, укладених в СЦ МВС і до змін вказувалися повні (не занижені) ціни ТЗ, а до торгівельних організацій (де оформлення ДКП платне) зверталися здебільшого ті, хто стикався з «другим» чи «третім» продажем ТЗ у році.

Паралельно самостійно визначимо розмір податку для середньостатистичного легковика ціною $5500, за умови вказання його повної вартості у ДКП. Отже, якщо це другий продаж, при ставці 5+1,5%, сума збору становитиме $358. Якщо третій продаж — 18+1,5%, платіж зросте до $1073. Удев’ятеро менше для першого випадку, та утричі менше від прикладу зі слайда для другого. Виглядає так, що на слайді наведені надто оптимістичні числа, які наразі не корелюються з фактичними показниками та можливостями ринку.

До речі у вересні вживаних авто зареєстрували менше, ніж зазвичай

Водночас зважаючи на відсутність у відкритому доступі даних про офіційну середньоринкову вартість більшості ТЗ, та обмежену доступність до «Бюлетеня автотоварознавця», на підставі якого експерти надаватимуть власну оцінку, лише практика покаже, які суми будуть зазначатися у довідках, та наскільки наближеними чи віддаленими вони виявляться від ринкових реалій.

Також варто згадати про те, що цього року у період з квітня та впродовж кількох наступних місяців тривав так званий «бум переписувань» автотранспорту, спричинений зміною правил мобілізації ТЗ. Власники терміново різними шляхами позбавлялися або «переписували» на близьких осіб автомобілі, щоб у власності залишалося не більше одного, бо в іншому разі «зайві» машини за новими правилами можуть бути вилучені для оборонних потреб.

Визначати точну кількість «переписаних» та подарованих транспортних засобів немає сенсу — адже усі ті (або більшість з них), хто мав у власності два чи більше ТЗ, вже мають лише один, тому виходять з-під поля дії нових правил, принаймні при продажу легковиків.

Крім того, опираючись на досвід минулих часів, ще коли до СЦ МВС існували МРЕВ, а їхні послуги були важкодоступні або доступні лише «для обраних», більшість «продажів» відбувалося за допомогою нотаріально посвідчених довіреностей, які «передоручали» по кілька разів, аби не стикатися з тодішньою системою реєстрації транспорту. Цей варіант доступний і досі, а також є ще простіші — передача свідоцтва про реєстрацію (подекуди з оформленням у Дії належного користувача), що навіть не вимагає візиту до нотаріуса.

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Чи повернуться українські продавці авто до таких чи подібних «обхідних» варіантів — покаже практика. Але навіть зараз за попередніми розрахунками стає зрозуміло, що очікувані $3200 з одного авто — надто оптимістичний прогноз, оскільки для цього треба, щоб кожна машина (при другому продажу, 5+1,5%) коштувала $50 000 (або $16 500 при третьому продажу за ставкою 18+1,5%), а таких на нашому ринку вкрай мало: у сегменті легковиків менше за 1% ТЗ, ціна яких понад $50 тис., та 5% таких, чия ціна вища за $16 тис.

Чи є альтернативні рішення? Більш зважені та реалістичні розрахунки були наведені експертами ІДА торік, в тому числі й потенціал надходжень до держбюджету від легалізації Трейд-ін. Але для цього слід зробити кілька кроків, перші з яких були зроблені вже цього року.