При продаже автомобиля придется уплатить больше налогов: в каких случаях

С начала октября этого года при продаже тех транспортных средств, с которых при отчуждении взимается налог, следует предоставлять документ с оценкой стоимости такой машины. Он выдается экспертной службой МВД или субъектом, который наделен правом проводить оценку ТС. Эти изменения предусмотрены соответствующим постановлением Кабмина.

Транспортные средства, продажа которых подлежит налогообложению (для физических лиц, ст. 173 НКУ) - вторая проданная в году легковушка, мопед или мотоцикл (ставка 5% от стоимости ТС), а также третий и все последующие такие ТС (ставка 18%). Каждый раз добавляется военный сбор, размер которого пока составляет 1,5%, однако в случае вступления в силу законопроекта 11416-д, принятого Парламентом, размер ВС возрастет до 5%, прогнозируют в Институте исследований авторынка.

Также интересно первые итоги электромобилизации в мире

Также взимается налог от продажи первого и второго грузового авто, автобуса, прицепа или спецтехники, по ставке 5%, а за третий и последующие подобные ТС – ставка возрастает до 18%. И снова плюс военный сбор.

То есть, на практике фактических изменений правил налогообложения или ставок сборов не произошло – они прописаны давно. Изменилось лишь то, что в договор купли-продажи стоимость ТС будет вноситься не со слов продавца, а на основании документа, выданного официальными оценщиками (или взята с сайта Минэкономики, где есть специальный калькулятор оценки ТС, правда, который не покрывает значительную часть рынка).

Какой автосервис выбрать? Ведь каждый тип автомобиля имеет свои особенности, которые требуют специальных знаний на оборудование. Одна из крупнейших сетей автосервисов в Украине, которые имеют специализированные инструменты и профессиональный персонал - Bosch Auto Service. А для владельцев дизельных авто работает Bosch Diesel Service, где разбираются именно на этих типах двигателей. Рекламная информация

Зачем эти изменения? По словам заместителя Министра МВД Богдана Драпьятого, "Если лицо продает вторую в году легковушку, то с наличием справки о средней рыночной стоимости его оценят в 450 тыс. грн, и налог 5% составит 22,5 тыс. грн. Зато торговая организация оценивает не на основе официального документа, а "со слов продавца", например 15 тыс. грн, и платит налог 750 грн. Причем стоимость автомобиля премиум-класса за 15 тыс. грн - это не аллегория, а реальность. К сожалению. Например, недавно был зарегистрирован автомобиль Tesla Model 3 2022 года выпуска за 10000 грн. В то же время реальная средняя рыночная стоимость такого автомобиля составляет 917 083 грн".

Главный сервисный центр МВД даже подготовил инфографику, как повлияет это нововведение на доходы в государственную казну от налогообложения продажи транспорта. Сейчас общая сумма за год от 471 тыс. налогооблагаемых ТС составляет 1 млрд 837 млн грн. Введение официальной справки о стоимости должно принести уже 62,4 млрд грн - примерно на 60 млрд грн больше.

Прогноз поступлений налогов от продажи транспортных средств. Источник: ГСЦ МВД

Возвращаясь к общему количеству ДКП (договоров купли-продажи) с инфографики, где они, к сожалению, не разделены на те, что были заключены для вторых или третьих ТС в году, определим среднее значение налоговой нагрузки на один ТС, который подлежит налогообложению.

Итак, сейчас эта сумма составляет 3900 грн (или почти $100). По новым принципам оценки размер нагрузки, как прогнозируют авторы этой инициативы, увеличится до 132 510 грн (или около $3200). Неизвестно, включен ли в эти числа военный сбор (по текущей или предлагаемой увеличенной ставке), однако уже очевидно, что средний налог за продажу автомобиля в размере около $3200, для рынка где 40% всех автомобилей имеют цену меньше $3200, а средняя цена для всего рынка составляет $5500 - это немалый вызов для продавцов и покупателей, то есть для авторынка в целом.

Справка: общее количество перепродаж внутри страны для всех типов ТС в 2023 году составило почти 1,1 млн. В приведенных выше расчетах во внимание взяты только те ДКП, которые (согласно заголовку слайда) заключены в торговых организациях. Соответственно, вытекает то, что в ДКП, заключенных в СЦ МВД и до изменений указывались полные (не заниженные) цены ТС, а в торговые организации (где оформление ДКП платное) обращались в основном те, кто сталкивался со "второй" или "третьей" продажей ТС в году.

Параллельно самостоятельно определим размер налога для среднестатистической легковушки ценой $5500, при условии указания ее полной стоимости в ДКП. Итак, если это вторая продажа, при ставке 5+1,5%, сумма сбора составит $358. Если третья продажа - 18+1,5%, платеж возрастет до $1073. В девять раз меньше для первого случая, и в три раза меньше примера со слайда для второго. Выглядит так, что на слайде приведены слишком оптимистичные числа, которые пока не коррелируются с фактическими показателями и возможностями рынка.

Кстати в сентябре подержанных авто зарегистрировали меньше, чем обычно

В то же время учитывая отсутствие в открытом доступе данных об официальной среднерыночной стоимости большинства ТС, и ограниченную доступность к "Бюллетеню автотовароведа", на основании которого эксперты будут предоставлять собственную оценку, только практика покажет, какие суммы будут указываться в справках, и насколько приближенными или отдаленными они окажутся от рыночных реалий.

Также стоит упомянуть о том, что в этом году в период с апреля и в течение нескольких следующих месяцев продолжался так называемый "бум переписываний" автотранспорта, вызванный изменением правил мобилизации ТС. Владельцы срочно различными путями избавлялись или "переписывали" на близких лиц автомобили, чтобы в собственности оставалось не более одного, ибо в противном случае "лишние" машины по новым правилам могут быть изъяты для оборонных нужд.

Определять точное количество "переписанных" и подаренных транспортных средств нет смысла - ведь все те (или большинство из них), кто имел в собственности два или более ТС, уже имеют только один, поэтому выходят из-под поля действия новых правил, по крайней мере при продаже легковушек.

Кроме того, опираясь на опыт прошлых времен, еще когда до СЦ МВД существовали МРЭО, а их услуги были труднодоступны или доступны только "для избранных", большинство "продаж" происходило с помощью нотариально заверенных доверенностей, которые "перепоручали" по несколько раз, чтобы не сталкиваться с тогдашней системой регистрации транспорта. Этот вариант доступен до сих пор, а также еще проще - передача свидетельства о регистрации (иногда с оформлением в Дії надлежащего пользователя), что даже не требует визита к нотариусу.

Также к теме китайский электромобиль впервые стал лидером продаж в Украине

Вернутся ли украинские продавцы авто к таким или подобным "обходным" вариантам - покажет практика. Но даже сейчас по предварительным расчетам становится понятно, что ожидаемые $3200 с одного авто - слишком оптимистичный прогноз, поскольку для этого надо, чтобы каждая машина (при второй продаже, 5+1,5%) стоила $50 000 (или $16 500 при третьей продаже по ставке 18+1,5%), а таких на нашем рынке крайне мало: в сегменте легковушек менее 1% ТС, ценой более $50 тыс., и 5% тех, чья цена выше $16 тыс.

Есть ли альтернативные решения? Более взвешенные и реалистичные расчеты были приведены экспертами ИДА в прошлом году, в том числе и потенциал поступлений в госбюджет от легализации Трейд-ин. Но для этого следует сделать несколько шагов, первые из которых были сделаны уже в этом году.