Бери - не хочу: в сентябре подержанных легковушек зарегистрировали меньше, чем обычно

В течение сентября суммарно зафиксировано 93,8 тыс. первых регистраций и сделок купли-продажи внутри страны, заключенных в отношении подержанных легковых автомобилей.

Это на 13,7% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого 2023 года, и на 20,5% меньше, чем было в августе-2024. Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

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Динамика импорта подержанных легковушек и внутренних перепродаж сентябрь-2023 - сентябрь-2024

Преобладают сделки купли-продажи на внутреннем рынке: 82,7% легковушек с пробегом было приобретено внутри страны. В количественном выражении это 77,6 тыс. Доля импорта авто с пробегом из-за рубежа составила 17,3%, или 16,2 тысячи.

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в течение августа сервисные центры МВД зарегистрировали 77,6 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 14,4% меньше по сравнению с сентябрем 2023 года, и также на 11% меньше, чем было в августе-2024.

Как неоднократно упоминали специалисты Института исследований авторынка, внутренний рынок неразрывно связан с сегментом импорта: больше "пригона" - активнее торги на "вторичке". И наоборот - чем меньше новоприбывших из-за границы легковушек, тем меньше количество сделок купли-продажи внутри страны.

Соответственно, уменьшение показателей в сентябре в обоих подсегментах вторичного рынка связано с августовским пиком продаж, который вызвала информационная волна о вероятном повышении налогов на первую регистрацию авто. Часть покупателей (около трети) в этих обстоятельствах ускорили принятие (и воплощение) решений о покупке автомобилей, то есть фактически перенесли их с сентября-октября на конец лета. Что в итоге привело к "проседанию" в сентябре, которое через 1-2 месяца должно сменится выходом на среднестатистические для вторичного рынка значения.

Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке традиционно произошло в Киевской области (16,3 тыс.) и городе Киеве (10 тыс.). Также в тройке лидеров по перепродажам Днепропетровская область с итогом 5,6 тыс. сделок купли-продажи.

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Импорт подержанных легковушек

Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в августе 2024 года на первую регистрацию было подано 16,2 тысячи. Этот показатель на 24,6% меньше, чем был в сентябре-2023, и существенно меньше того, что был месяцем ранее – на 40,7%.

Причина описана в предыдущем разделе: поскольку под действием "искусственной стимуляции" было куплено больше машин в августе, ожидаемо меньше первых регистраций произошло (и произойдет) в последующие периоды.

Как и в прошлом месяце, активно регистрировали пригнанные из-за границы подержанные легковушки на Львовщине (2,2 тыс. первых регистраций.), в городе Киеве (2 тыс.) и Киевской области (1,1 тыс.).

Стоит отметить, что под количеством импортируемых автомобилей подразумевается количество первых регистраций, проведенных сервисными центрами МВД. Обычно между доставкой автомобиля, таможенным оформлением, выполнением других формальностей и первой государственной регистрацией проходит определенное время - от нескольких дней до нескольких месяцев.