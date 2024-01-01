Беріть - не хочу: у вересні вживаних авто зареєстрували менше, аніж зазвичай

Протягом вересня сумарно зафіксовано 93,8 тис. перших реєстрацій та угод купівлі-продажу всередині країни, укладених щодо вживаних легкових автомобілів.

Це на 13,7% менше, ніж за аналогічний місяць минулого 2023 року, та на 20,5% менше, ніж було у серпні-2024. Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

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Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх перепродажів вересень-2023 — вересень-2024

Переважають угоди купівлі-продажу на внутрішньому ринку: 82,7% легковиків з пробігом було придбано всередині країни. У кількісному вираженні це 77,6 тис. Частка імпорту авто з пробігом із-за кордону склала 17,3%, або 16,2 тисячі.

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку впродовж серпня сервісні центри МВС зареєстрували 77,6 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 14,4% менше у порівнянні з вереснем 2023 року, і також на 11% менше, ніж було у серпні-2024.

Як неодноразово згадували фахівці Інституту досліджень авторинку, внутрішній ринок нерозривно зв’язаний з сегментом імпорту: більше «пригону» — активніші торги на «вторинці». І навпаки — чим менше новоприбулих із-за кордону легковиків, тим менша кількість угод купівлі-продажу всередині країни.

Відповідно, зменшення показників у вересні в обох підсегментах вторинного ринку пов’язане з серпневим піком продажів, який спричинила інформаційна хвиля про ймовірне підвищення податків на першу реєстрацію авто. Частина покупців (близько третини) у цих обставинах прискорили прийняття (та втілення) рішень щодо купівлі автомобілів, тобто фактично перенесли їх з вересня-жовтня на кінець літа. Що врешті призвело до «просідання» у вересні, яке через 1-2 місяці зміниться виходом на середньостатистичні для вторинного ринку значення.

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку традиційно відбулося у Київській області (16,3 тис.) та місті Києві (10 тис.). Також у трійці лідерів за перепродажами Дніпропетровська область з підсумком 5,6 тис. угод купівлі-продажу.

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Імпорт вживаних легковиків

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у серпні 2024 року на першу реєстрацію було подано 16,2 тисячі. Цей показник на 24,6% менший, ніж був у вересні-2023, та істотно менший за той, що був місяцем раніше — на 40,7%.

Причина описана у попередньому розділі: оскільки під дією «штучної стимуляції» було куплено більше машин у серпні, очікувано менше перших реєстрацій відбулося (і відбудеться) у наступні періоди.

​Як і минулого місяця, найактивніше реєстрували пригнані із-за кордону вживані легковики на Львівщині (2,2 тис. перших реєстрацій.), в місті Києві (2 тис.) та Київській області (1,1 тис.).

Варто зазначити, що під кількістю імпортованих автомобілів мається на увазі кількість перших реєстрацій, проведених сервісними центрами МВС. Зазвичай між доставленням автомобіля, митним оформленням, виконанням інших формальностей та першою державною реєстрацією збігає певний час — від кількох днів до кількох місяців.