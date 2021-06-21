Крупнейший в мире производитель подушек и ремней безопасности был обвинен в фальсификации результатов тестов, проводимых в Японии и на Филиппинах.

Американский производитель компонентов для автомобильной безопасности Joyson Safety Systems (JSS) заявил, что обнаружил доказательства 1000 случаев фальсифицированных данных об испытаниях ремней безопасности на двух заводах, которые недавно перешли в собственность компании от обанкротившейся Takata Corp.

Узнайте также: Mercedes-Benz S-Class 2021 года показал безупречный слалом, но провалил лосиный тест: видео

Joyson начал расследование данных испытаний на бывших заводах "Таката" в Японии и на Филиппинах в октябре 2020 года. Результаты расследования показали, что данные испытаний на ременных лентах, используемых для ремней безопасности и детских кресел, были выполнены с учетом юридических и клиентских стандартов. Joyson подал отчет о своем расследовании министерству транспорта Японии.

Американская компания сообщает, что повторное изучение поясов не выявило проблем с безопасностью, поэтому отзыв не планируется. 12 автопроизводителей, которым компания поставляет эти компоненты, решили не проводить собственные проверки.

В октябре, когда было начато расследование, речь шла о потенциальной возможности фальсификации результатов тестов 9 миллионов ремней безопасности.

Takata подала заявление о банкротстве в 2017 году, после крупнейшей отзывной кампании в автомобильной истории. Начиная с 2013 года, отзывы, связанные с воздушными подушками компании, затронули десятки миллионов транспортных средств, а сообщения о погибших, из-за дефектных эйрбегов поступают до сих пор.

Новый владелец компании – Joyson Safety Systems, ввел новый кодекс поведения на заводе, а в марте ввел электронную систему для предотвращения фальсификации данных. Также в компании планируют расширение человеческих ресурсов для управления качеством.