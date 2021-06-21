Найбільший у світі виробник подушок та ременів безпеки був звинувачений у фальсифікації результатів тестів, що проводились в Японії та на Філіппінах.

Американський виробник компонентів для автомобільної безпеки Joyson Safety Systems (JSS) заявив, що виявив докази 1000 випадків фальсифікованих даних про випробування ременів безпеки на двох заводах, які нещодавно перейшли у власність компанії від збанкрутілої Takata Corp.

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Joyson розпочав розслідування даних випробувань на колишніх заводах “Таката” в Японії та на Філіппінах у жовтні 2020 року. Результати розслідування показали, що дані випробувань на ремінних стрічках, що використовуються для ременів безпеки та дитячих крісел, були виконані з урахуванням юридичних та клієнтських стандартів. Joyson подав звіт про своє розслідування міністерству транспорту Японії.

Американська компанія повідомляє, що повторне вивчення пасків не виявило проблем з безпекою, тому відкликання не планується. 12 автовиробників, яким компанія постачає ці компоненти, вирішили не проводити власні перевірки.

У жовтні, коли було розпочато розслідування, мова йшла про потенційну можливість фальсифікації результатів тестів 9 мільйонів ременів безпеки.

Takata подала заяву про банкрутство у 2017 році, після найбільшої відкличної кампанії в автомобільній історії. Починаючи з 2013 року, відкликання, пов’язані з повітряними подушками компанії, зачепили десятки мільйонів транспортних засобів, а повідомлення про загиблих, через дефектні ейрбеги надходять і досі.

Новий власник компанії – Joyson Safety Systems, запровадив новий кодекс поведінки на заводі, а в березні запровадив електронну систему для запобігання фальсифікації даних. Також у компанії планують розширення людських ресурсів для управління якістю.