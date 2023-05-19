Компания Tesla давно тестирует новую версию Model 3, а теперь у нас есть качественные рендеры новинки, которые были созданы на базе ранее опубликованных фотографий и разных истоков.

В апреле в сети появилось первое фото, где Tesla Model 3 с кодовым названием Highland впервые показали без камуфляжа. На новых рендерах автомобиль показан сзади. Утечки указывают на то, что автомобиль получит фонари в новом дизайне.

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Ожидается, что новая Tesla Model 3 получит больше датчиков и камер, а также усовершенствованную систему беспилотного вождения.

Carscoops также опубликовал рендер салона новой Tesla Model 3, демонстрирующий измененный руль, удаленные подрулевые переключатели и обновленный экран.

Инсайдер, опубликовавший рендеры новой Model 3 под ником @CYBRTRK420, в прошлом создавший точные рендеры Cybertruck, также показал, как может выглядеть будущий электропикап Tesla в черном цвете.